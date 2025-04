Naysilla Mirdad - Tyna Mirdad, Ipar yang Kompak Urusan Makeup

TEMPO.CO, Jakarta - Makeup menjadi topik yang seru buat setiap perempuan, tak terkecuali Naysilla Mirdad, Nana Mirdad, dan ipar mereka Tyna Kanna Mirdad. Tyna adalah istri dari Kenang Kana Mirdad.



Tyna Kana Mirdad merupakan salah satu beauty influencer yang aktif di Instagram. Hubungan Tyna Kana Mirdad dengan Naysilla Mirdad dan Nana Mirdad tergolong dekat, terutama urusan makeup.





Tyna Kana Mirdad, menantu Lidya Kandou dan Jamal Mirdad. Tabloidbintang.com



"Kami suka sharing soal kosmetik. Kalau misalkan sedang berjauhan, kami juga ngobrol tentang makeup lewat Facetime," ujar Tyna Kanna Mirdad di Jakarta. Berbagai isu seputar makeup kompak dibahas Tyna, Nana, dan Naysilla Mirdad, tak terkecuali kiat dan pengalaman memakai produk makeup tertentu, sampai saling meminjam produk kecantikan.



Menurut Tyna, tak masalah saling meminjam kosmetik dengan Naysilla dan Nana Mirdad karena setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda. Dengan begitu, baik Tyna, Naysilla, dan Nana Mirdad bisa mengetahui mana yang cocok dan tidak untuk kulit mereka.



Bicara tentang kecantikan, Tyna mengatakan, ada satu saat di mana suaminya Kenang Kana Mirdad penasaran dengan parfum yang digunakannya. "Suamiku suka wewangian lavender. Jadi dia tanya, 'Kamu pakai apa sih?'," ucap Tyna Kanna Mirdad.



Tyna menjelaskan Kenang Kana Mirdad mendukung profesinya sebagai beauty influencer. "Suamiku membolehkan apa saja yang aku lakukan selama aku seimbang dengan urusan anak-anak," ujar ibu dua anak ini.



