Netizen Puji Sikap Sahabat Sejati Ala Ruben Onsu Jenguk Jupe

TEMPO.CO, Jakarta - Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu ada dan menemani sahabatnya kala suka dan duka, sakit dan sehat, senang dan sedih. Tampaknya ini yang dilakukan Ruben Onsu. Presenter ini memiliki sikap persahabatan sejati dengan Julia Perez alias Jupe yang kini terbaring di rumah sakit menderita kanker serviks stadium empat.(Baca:Ucapkan 5 Kalimat Sakti Ini pada Wanita Idaman Anda)



Pada Selasa, 28 Maret 2017 bertepatan dengan Hari Nyepi, Ruben bersama istrinya Sarwendah menjenguk Jupe di Gedung A Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dalam akun Instagramnya Jupe, yaitu @juliaperrezz menulis "My true angels." Dalam foto yang diunggah Jupe, tampak pelantun lagu Belah Duren Ini meski dalam keadaan kurus dan rambutnya pendek baru tumbuh mengenakan pakaian rumah sakit warna coklat dan berselimut warna biru muda tertawa bahagia.



Di foto itu, tampak Ruben mengenakan kaos hitam lengan pendek didampingi istrinya Sarwendah yang mengenakan kaon panjang bermotif belang-belang warna merah muda, abu-abu dan putih.



Netizen mengomentari foto yang diunggah Jupe. Akun @veronika_de_flores_2016 mnulis, "Get well soon Ka Jupe, semoga Tuhan memberkati. Amen." (Baca:Waspada, Osteoporosis Berjangkit Pada Tubuh Tanpa Disadari)



Sementara akun @pancardewi66 menulis, "Kak Jupe punya sahabat sejati Kak Ruben dan Kak Sarwendah. Selama di rumah sakit, mereka berdua rajin mengunjungi Kak Jupe. yo semangat, insyaallah tuhan berikan kesembuhan untuk Kak Jupe."



Pada akun @clateya456 menulis, "Sahabar sejati Kak Ruben dan Kak Sarwendah seperti malaikat untuk Kap Jupe, semoga cepet sembuh ya!"



HADRIANI P.

