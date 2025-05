TEMPO.CO, Jakarta - Ingin mengikuti tren "ngeteh cantik"? The Cafe di Hotel Mulia Senayan bisa jadi pilihannya. Minum teh di tempat yang sedang hip, lalu memajang fotonya di Path atau Instagram memang menjadi tren belakangan ini.

Tren anyar masyarakat Jakarta itu ditangkap Hotel Mulia Senayan. The Cafe di hotel bintang lima yang berlokasi di Jakarta Pusat itu dikenal sebagai tempat yang cocok untuk afternoon tea, ngeteh cantik sore hari. Keunggulannya bisa kita lihat dari pandangan pertama: konsep interior yang feminin, elegan, dan hangat.

Kesan girlie tertangkap lewat keberadaan banyak bunga segar dalam vas yang berjajar di satu sisi ruangan, juga di meja pengunjung. Buket mawar, lily, dan hortensia sukses jadi bumbu penyedap ruangan yang didominasi kaca dan perabot warna putih. Tak cuma menyejukkan hati, buket bunga aneka warna itu juga membikin mata kami tersenyum. Dekorasinya sekilas mirip Amber, kafe di bilangan Senopati, Jakarta Selatan.

Bunga warna-warni itu terlihat lebih "wah" berkat perpaduan dengan perabot bergaya Victoria--Inggris abad XIX--yang elegan. "Karena desainnya cantik banget, kebanyakan yang datang kemari perempuan dan teman segengnya," kata Chantya Arentina, Asisten Manajer Komunikasi Hotel Mulia Senayan, seperti ditulis Koran Tempo, Jumat, 29 Mei 2015.

Kami memesan paket afternoon tea The Cafe dengan pilihan teh peppermint, chamomile, English breakfast, dan earl grey. Minimalis, memang, apalagi jika dibandingkan dengan tea room seperti TWG Tea Salon and Boutique di Plaza Senayan yang kaya menu.

Paket afternoon tea yang ditawarkan ada dua, yakni set Indonesia dan klasik. Dinamakan begitu karena materi makanan ringan keduanya berbeda. Ada yang berisikan camilan ala Indonesia, seperti kue lapis, kroket daging giling, asinan Bogor, juga gado-gado. Gado-gado? Tenang, sayur campur saus kacang tanah itu disajikan dalam porsi mini, seukuran bola bekel. Tidak bakal menggeser teh dari posisi bintang utama di rangkaian foto yang kita pamerkan di media sosial.

Adapun paket afternoon tea klasik diisi penganan mungil, seperti macaroon, toast dengan selai kaviar, juga sashimi. Kedua paket itu sama-sama disuguhkan dalam sangkar burung kayu warna putih dan cokelat yang cantik. "Banyak pengunjung yang memotretnya karena gemas dengan presentasi afternoon tea kami," kata Chantya.

Primadona acara ngeteh sore itu adalah cheesecake, cake of the month di The Cafe. Ada lima rasa cheesecake yang dibalut warna pastel yang imut, yakni vanilla, stroberi, cokelat, mangga, dan pistachio. Dari kelimanya, pistachio, yang manisnya rendah hati dengan tekstur yang tidak terlalu penuh krim, jadi favorit saya. Tapi rasa lainnya pun sama menyenangkannya di lidah. Manis, seperti buket mawar oranye segar di meja-meja The Cafe.

ISMA SAVITRI