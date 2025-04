Nia Ramadhani Unggah Foto Kartinian Bareng Girl Squad

TEMPO.CO, Jakarta -Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April menjadi momen penting untuk Nia Ramadhani. Pada Jumat, 21 April 2017, menantu Aburizal Bakrie ini mengunggah foto kebersamaannya dengan para kelompok sosialitanya, Girl Squad.

Melalui akun Instagramnnya @ramadhaniabakrie menulis, "Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu – satunya hal yang benar – benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.- R. A. Kartini

#inspirasikartini Photo by Fandy @fdphotography90 @fdphotographyofficial Asist. Photo @bellyiverzon All Kebaya @yanny.tan Makeup @vuvamua Hair @ipank_septian



Dalam foto yang diunggah Nia, tampak dia bersama kelompok sosialitanya yang terdiri dari Jessica Iskandar, Chacha Federika, Karenina Sunny, Hertika Putri, Rozma Suhardi, Theresa Wienathan, Sally Adelia Soraya dan Jennifer Bachdim mengenakan kebaya putih klasik lengkap dengan jarik atau kain sorgan coklat berbahan sutera. Nia mengenakan kebaya putih tanpa lengan berbahan katun dan berkerah V. Riasan yang digunakannya tidak terlalu menor, tetapi menampilkan kesan klasik dan elegan.



Dalam foto yang diunggah Nia tampak bersama para temannya yang sering kumpul, hangout, belanja bersama hingga liburan ke luar negeri ini bak putri raja di zaman dulu berkebaya, bersanggul dan berkain. Meski tak mengenakan alas kaki alias nyeker, Nia dan Girl Squad menarik perhatian para Netizen yang memberikan acungan jempol sebanyak 121.844 like atau suka.



"Cantik semua Nia dan Genk Sosialitanya, Girl Squad!" puji akun @supriyatimuzazin.



"Enak ya tajir, cantik berduit unlimited jadi setiap saat selalu ada momentum photoshoot," tulis akun@rainadil.



Sementara akun @only_ayda berkomentar, "Suka bangeeet sama genks iniii. Semoga langgeng kompak selalu dan selalu menginspirasi yaaaa."



Kemudian akun @maryadewi berkomentar agal sinis, "Plis deh enggak gini juga memperingati Hari kartini, pamer kekayaan, kecantikan, dan kekuasaan. Kenapa enggak bikin momen sosial membantu pemberdayaan perempuan miskin. Hedew sosialita beruang enggak peka deh, benci aku."



HADRIANI P.

