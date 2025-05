Nia Umar AIMI, Perjuangan Lewat Setetes ASI

TEMPO.CO, Jakarta - Nia Umar pantang melepas bayinya meski punya segudang kesibukan. Seperti yang kami saksikan saat mewawancarainya di rumahnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin lalu. Sebelum menerima kami untuk wawancara, dia sedang menyusun materi presentasi dengan tema menyusui untuk para perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nayla—anak bungsunya yang baru 2 bulan—tidak lepas dari gendongan Nia. Bayi mungil itu terus tertidur tanpa merasa terganggu. "Ini karena tercipta ikatan batin yang kuat antara saya dan bayi lewat menyusui," ujar Nia seperti ditulis Koran Tempo, Kamis, 23 April 2015.

Nia, 37 tahun, adalah Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sejak 2007. Organisasi ini mengkampanyekan konsumsi air susu ibu secara eksklusif kepada bayi. Nia berkenalan dengan dunia laktasi pada 2001, saat itu dia magang di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan dilibatkan dalam peringatan World Breastfeeding Week.

Dalam suatu acara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dia mendengar paparan Dokter Utami Roesli, pakar laktasi tentang pentingnya pemberian ASI, yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan bayi, tapi juga ibu—termasuk mengurangi risiko kanker payudara dan penyakit jantung.

Bayangan Nia akan berbagai keunggulan susu formula—yang mencapai ratusan ribu rupiah per kaleng—langsung runtuh. Setelah menikah dan melahirkan putri pertamanya pada 2005, dia pun membulatkan tekad untuk memberikan ASI secara eksklusif.

Ternyata, menyusui tidak semudah teorinya. Nia lebih banyak menangis pada tiga hari pertama kehadiran putrinya karena air susunya seret. Dia lalu berguru secara online ke Pusat Laktasi Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta Pusat, sampai susunya mengalir lancar pada bulan ketiga.

Semua perkembangan pemberian ASI dia tuliskan dalam blognya, ASI for Baby, yang menjadi cikal bakal AIMI. Dia mengelola blog plus mailing list itu bersama sahabatnya, Fanina Andini. Perlahan, mereka pun menjelma menjadi konsultan laktasi via mailing list dan blog.

Forum ibu menyusui terus berkembang, sehingga Nia dan Fanina memutuskan untuk mendirikan AIMI pada 2007. Bersama AIMI, ibu tiga anak ini berjuang mengegolkan perpanjangan cuti melahirkan, dari tiga jadi enam bulan. Rentang waktu itu sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia, WHO, dan pemerintah, tentang masa memberikan ASI eksklusif.



CHETA NILAWATY