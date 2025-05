TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses dengan Resto Rumah Kayu di Lampung dan Rumah Kayu Gading Serpong Tangerang, kini Rumah Kayu kembali hadir di area Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Resto yang dibangun di atas area seluas kurang lebih 4.000 meter ini mulai resmi beroperasi pada 1 Juli 2015.



Pembangunan Resto Rumah Kayu Ancol masih menggunakan konsep yang serupa dengan Resto Rumah Kayu lainnya, yakni pleasant, always green dengan moto Go Green.



“Dengan konsep dan moto ini, diharapkan para tamu yang datang dapat menikmati setiap hidangan dengan nuansa alam yang hijau dan segar,” ucap Susanto Wijaya, Direktur Utama Resto Rumah Kayu Ancol.



Di dalam Resto Rumah Kayu Ancol, terdapat beberapa saung yang dijadikan tempat untuk menikmati hidangan. Setiap saung memiliki nama berbeda-beda dan diambil dari nama-nama jenis kayu yang ada di dunia, seperti kayu Bangkirai, Jati, Sungkai, Merbabu, Kayu Manis, dan Cendana.



Namun, yang berbeda dengan cabang lainnya, di Resto Rumah Kayu Ancol terdapat satu ruang makan yang unik, yaitu satu unit pesawat Boeing 737 400 milik Sriwijaya Air. Pengunjung yang ingin menikmati suasana pesawat tersebut bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan minimal pembayaran per meja Rp 600.000.



Menu makanan yang menjadi favorit di Taman Santap Rumah Kayu adalah Kepiting Jumbo Lada Hitam. Rumah Kayu memilih kepiting jantan yang langsung didatangkan dari Tarakan. Dengan bumbu lada hitam khas Rumah Kayu tersebut, Kepiting Tarakan menawarkan rasa pedas yang segar.



Menu lain yang tak kalah menarik adalah Gurami Saus Mangga. Menu unik berupa Gurame panggang bertabur serutan mangga muda ini banyak diminati pengunjung. Rasanya jangan ditanya lagi, sudah pasti akan membuat lidah Anda tidak berhenti mengunyah gurihnya ikan dan manisnya mangga tersebut.



Ada juga Ayam Bakar RUmah Kayu yang jadi menu andalan restoran ini. Ayam Kampung dibakar dengan rempah-rempah pilihan khas Rumah Kayu terasa legit dan sangat sedap. Wajar bila pengunjung yang datang ke sini jarang yang melewatkan sajian ini.



Selain itu, masih banyak menu lainnya yang nikmat di santap di Taman Santap Rumah Kayu, baik berupa seafood maupun makanan nusantara lainnya.



Untuk menu minuman, yang menjadi favorit di Taman Santap Rumah Kayu adalah Green Fresh Rumah Kayu. Menu ini terdiri atas campuran sawi hijau dan nanas yang diblender serta perasan jeruk lemon. Ada juga berbagai macam minuman sari buah dan soft drink lainnya, yang tentu juga menjadi menu andalan Rumah Kayu.



Selain menawarkan desain resto yang alami dan menu-menu favorit, Resto Rumah Kayu Ancol juga sangat mudah dijangkau karena berada di wilayah rekreasi Taman Impian Jaya Ancol. Resto ini memiliki area parkir luas dan dapat menampung lebih dari 100 mobil.



Rumah Kayu Ancol juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, di antaranya, taman bermain, hall VIP, dan hall terbuka, yang dilengkapi dengan sound system, LCD projector, dan lainnya. Restoran yang bisa digunakan untuk acara buka mulai pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 22.00 untuk pemesanan terakhir. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yakni dari Rp 20.000 hingga Rp 265.000.

