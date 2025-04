Nuansa Pastel Jadi Tren Warna Rambut 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti halnya fashion, tren model dan warna rambut juga umumnya selalu berubah setiap tahunnya. Misalnya saja, saat film Ghost dulu booming, model rambut cepak ala Demi Moore begitu digandrungi oleh seluruh perempuan di dunia.



Untuk tahun ini, warna pastel diperkirakan akan menjadi warna yang paling diminati tahun ini, terutama untuk mereka yang masih muda. Artistic Manager L'Oreal Professionel, Indra Tanudarma mengatakan warna pastel masih mendominasi tren warna rambut tahun ini, yang juga dipengaruhi oleh perkembangan dunia fashion.

Baca juga :Daftar Minyak Rambut yang Sedang Naik Daun



"Yang akan booming tahun ini warna-warna pastel, kehijauan, khaki, olive dan orange. Warna-warna pastel yang akan booming lebih ke pastel yang smooky dan dusky," kata Indra di peluncuran koleksi pewarnaan rambut IT LOOKS Spring/Summer 2017 Loreal di Jakarta.



Melalui IT LOOKS Spring/Summer 2017 sendiri, L’Oréal Professionnel menyajikan 3 tren warna rambut terbaru yang sejalan dengan tren mode dunia, yaitu rose gold yang merupakan perpaduan warna soft pink dengan pantulan keemasan untuk

tampilan yang modern dan fashionable. Kemudian nude beige yang berupa perpaduan warna natural yang diciptakan dari shade yang disesuaikan dengan warna kulit. Selanjutnya matte atau khaki memberikan pantulan warna hijau dingin sehingga menciptakan kesan elegan



Menurut Indra ada warna unik lainnya yang akan diminati yaitu blorange, yang merupakan perpaduan blonde dan orange. Warna ini, umumnya cocok untuk mereka yang berkulit putih atau sawo matang.



Penata rambut asal Singapura, Gary Chew juga berpendapat sama bahwa warna pastel memang cenderung warna long lasting yang digemari banyak orang terutama perempuan. "Warna-warna pastel masih akan tren tahun ini. Tapi tidak melulu pada warna pastel yang terang, tapi ada banyak pilihan seperti cokelat," ujarnya.



Sementara itu, untuk tren model rambut tahun ini, katanya yang masih akan dominan adalah model shaggy, layer, dan long bob. "Model rambut semacam ini akan booming dan juga akan tetap tren tiap tahunnya. Terutama long bob sekarang sedang tren, dengan counturing rambut cenderung waves," tambahnya. Model rambut long bob dengan waves ini juga cocok untuk perempuan dengan muka cenderung bulat untuk menutupi bagian pipi yang chubby.



BISNIS



Baca juga:

YSL The Shock, Makeup Tegas dan Berani

Mengungkap Rahasia Bunga Lili untuk Kecantikan