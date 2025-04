Oreo Rasa Baru, Sensasinya Ada yang Meledak-ledak di dalam Mulut!

TEMPO.CO, Jakarta -Rasa baru biskuit Oreo yang diberi nama Firework Oreo with Popping Candy berhasil membuat banyak orang penasaran. Rasa baru yang dijual terbatas selama musim panas tersebut dilengkapi dengan permen yang dapat meledak-ledak di mulut. Tambah penasaran?



Baca: Luncurkan Program Hore Oreo II



Firework Oreo with Popping Candy merupakan biskuit Oreo dengan krim Pop Rocks atau permen karbonasi yang akan ‘meledak’ di dalam mulut. Namun, Oreo tidak benar-benar menggunakan permen merek Pop Rock sebagai bahan utama krim isiannya. Hanya pembungkusnya menampilkan permen berwarna merah dan biru yang kemudian dideskripsikan sebagai popping candy seperti Pop Rock.



Gigitan pertama Firework Oreo with Popping Candy tersebut terasa tidak berbeda dengan Oreo rasa Original. Namun, setelah beberapa detik, lidah Anda seperti bertransformasi saat sekolah dulu, meledak-ledak.



Jika ledakan rasa baru Oreo tersebut belum cukup memuaskan lidah Anda. Pertama kali dalam sejarah, Oreo meminta masukan dari banyak penggemarnya di seluruh dunia untuk rasa unik selanjutnya.



Simak: Puding Oreo yang Mudah Cara Buatnya



Yang perlu Anda lakukan hanya mengunggah ide rasa baru yang Anda inginkan lengkap dengan hashtag #MyOreoCreation #Contest melalui Instagram atau Twitter. Dan jika Anda cukup beruntung, Anda dapat mengantongi hadiah utama sebesar $500,000 atau setara dengan 6 Milyar rupiah. Sungguh angka yang sangat fantastis!



COSMOPOLITAN | ESKANISA RAMADIANI