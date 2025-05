Padanan Buasana Buat Sepatu Menyala

TEMPO.CO, Jakarta - Alas kaki dengan sol menyala mulai naik daun. Pada tahun 1990-an, gaya ini biasanya digunakan oleh anak-anak pada sepatu sekolah mereka. Tapi kini bukan urusan bocah lagi.



Para selebritis, seperti Tyas Mirasih dan Gisella Anastasia memamerkan glowing shoes mereka di akun media sosialnya. Penyanyi Inggris, Zayn Malik, menjadi salah seorang pelopor light up shoes ini lewat klip video Like I Would pada Mei lalu. Di tayangan bertema futuristik tersebut, Malik, 23 tahun, mengenakan sneakers Nike dengan logo dan sol menyala.



Jangan biarkan nyala sepatu menjadi redup gara-gara keliru memadupadankan busana yang dikenakan. Berikut ini beberapa tip dari pengamat fashion, Denny Gusri agar penampilan Anda semakin bersinar:



- Bagi perempuan, jangan ragu kenakan dress

Sneakers tidak cuma cocok dikenakan dengan celana panjang. Bagi perempuan, sepatu itu juga bisa mengatrol penampilan dengan mengenakan dress atau baju terusan. Khususnya saat memakai sepatu LED yang bikin terang lampu tak terhalang celana panjang.



- Celana 7/8 merupakan pilihan terbaik

Celana yang tak terlalu panjang akan membuat pendar warna-warni sepatu menjadi pusat perhatian.



- Pilih waktu yang tepat

Tak ada aturan kapan harus memakai sepatu LED. Tapi, karena daya tarik sepatu ini ada pada lampunya, malam hari merupakan waktu terbaik.



- Busana minimalis dan berwarna gelap

Jangan mengenakan sepatu LED bersamaan dengan baju atau celana berwarna-warni. Anda tentu tidak ingin membuat orang-orang di sekitar sakit mata, bukan?



- Percaya diri

Harus pede saat memakainya untuk jalan-jalan karena mau tak mau tatapan mata akan tertuju pada sepatu yang lagi menyala.



RAYMUNDUS RIKANG



