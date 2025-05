Padang Rekomendasikan 24 Restoran Ini

TEMPO.CO, Padang - Pemerintah Kota Padang meluncurkan 24 rumah makan dan restoran yang layak dikunjungi penikmat kuliner. Pemerintah memasang label "Recommended" di restoran-restoran tersebut.



"Dari 126 rumah makan dan restoran yang kami survei pada triwulan pertama tahun ini, hanya 24 rumah yang memenuhi kriteria kami," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi, Jumat, 11 Maret 2016.



Menurut Medi, kriteria rumah makan dan restoran yang direkomendasikan itu adalah kebersihan, daftar harga yang jelas, memiliki izin mendirikan bangunan, taat pajak, dan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, tempat ibadah, dan toilet.



Rekomendasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Rumah makan dan restoran yang telah memenuhi kriteria akan direkomendasikan. Tujuannya, kata Medi, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung. Rumah makan yang taat aturan akan mendapatkan label "Recommended". Pemko Padang juga akan mengumumkan di baliho dan media.



"Sekarang pengunjung bisa memilih. Mereka akan berkunjung ke rumah makan yang telah memiliki label Recommended," ujarnya



Wakil Wali Kota Padang Emzalmi mengatakan potensi wisata kuliner di kota ini besar. Sebab, sekitar 55 persen dari 3,5 juta orang yang berkunjung ke Padang bertujuan untuk menikmati kuliner khas Minang.



“Kuliner Padang tak bisa diabaikan, sehingga restoran Padang selalu dicari orang,” ujar Emzalmi, Rabu, 10 Maret 2016.



Menurut Emzalmi, sarana dan prasanan representatif harus disiapkan. Agar pengunjung bisa menikmati kuliner di kota ini dengan nyaman.



Ini rumah makan dan restoran di Kota Padang yang direkomendasikan Pemerintah Kota Padang:



1. Seafood Mama Hoky di Jalan Bandar Damar No. 19

2. KFC Veteran

3. RM Sederhana di Jalan Rasuna Said No. 81 A

4. Nelayan di Jalan WR. Mongonsidi 4 B

5. RM Rajawali di Jalan Juanda No. 33

6. RM Pagi Sore di Jalan Pondok No. 143

7. Cafe Mega 2000 di Jalan Diponegoro No. 19

8. Pondok Ikan Bakar di Jalan Purus

9. RM Bernama di Jalan S. Parman No. 114

10. Angkringan Jogja di Jalan Pemuda No. 6

11. Soerabi Bandung Enhai di Jalan Batang Kampar No. 3 A-B

12. Golden Resto di Jalan Bagindo Aziz Chan

13. Red Chilis di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 71

14. Bakso Lapangan Tembak di Jalan H. Agus Salim No. 85

15. Bebek Garang di Jalan Purus

16. Depot Ayam Penyet di Jalan Raya Kampung Kalawi

17. Pondok Goreng Baluik di Jalan Ampang Raya, Kuranji

18. Pondok Ikan Bakar Bypass di Jalan Bypass KM 18

19. Hoya di Jalan Padang Indarung

20. RM Ante Dendeng Badaruak di Jalan Raya Bandar Buat

21. Palanta Roemah Kajor di Jalan Sungai Jirak, Mata Air

22. RM Keluarga di Jalan Padang – Painan

23. RM Terang di Jalan Padang – Painan

24. RM Pak Gole di Jalan Sutan Syahrir No. 37



ANDRI EL FARUQI