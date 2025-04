Paduan Siluet Lembut di Koleksi AW 2017 Karen Millen

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan masa kini menjalani aktivitas hariannya yang sangat padat dengan penuh energi. Kegiatan ini membuat mereka membutuhkan pakaian yang dapat menambah percaya diri dalam setiap kesempatan, tanpa mengesampingkan kesan anggun, glamor, dan berani.



Dengan siluet bentuk cinta, motif print yang ceria, serta menggunakan kain mewah, koleksi Autumn Winter 2017 Karen Millen menghadirkan dua tema utama Come Undone dan Feminine Grandeur. Beludru taktil dan bulu palsu menjadi bahan utama selain hiasan bordir, ditambah detail ruffle. Koleksi ini juga banyak menggunakan warna merah terang, teal, emas dan magenta.



Dari keterangan resmi yang diterima Tempo, tema Come Underdone menampilkan kembali siluet terstruktur yang lembut dengan satin mengkilap, setelan berbahan katun, serta aksen lipat dan ikat pinggang. Kemeja, gaun, dan setelan berpotongan ramping ditambah dengan aksen ikat pinggang. Motif garis memberikan sentuhan sporty pada dress rajut dan atasan bahu asimetris.





Koleksi Autumn Winter 2017 Karen Millen.



Sedangkan tema Feminine Grandeur menampilkan hiasan tambahan dan volume dari bahan satin dan beludru lurex jacquards. Koleksi ini menampilkan garis leher yang tinggi atau asimetris, sedangkan panjangnya maxi atau mikro. Bagian bahu menjadi kunci pada koleksi brand yang berasal dari Inggris ini, misalnya setelan dengan bahu bergaya era 1980-an dan gaun pesta one shoulder.



Koleksi aksesoris Karen Millen.



Selain setelan, gaun pesta dan dress, koleksi ini juga termasuk tas selempang dengan hiasan quilted dan bertabur hiasan. Sepatu boot menggunakan heels berhias permata berkilauan dan warna musim dingin seperti berry, teal, putih gading, dan hitam.



NIA PRATIWI



