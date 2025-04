Pakai Celana Panjang ke Pesta, Simak Gaya 6 Selebriti Dunia Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gaun-gaun indah biasanya jadi pemandangan umum ketika menghadiri pesta, karena kesan elegan yang dipancarkannya. Namun, bukan berarti Anda hanya bisa mengenakan gaun saja. Aneka gaya busana yang cocok dipadukan dengan celana juga bisa jadi alternatif.



Buktinya, para selebriti dunia tetap terlihat elegan dengan memadukan busana dengan celana ketika menghadiri acara bergengsi. Yuk, intip beberapa gaya mereka:



Glamor dengan kemben

Celana hitam tidak akan terlihat monoton jika dipadukan dengan kemben sequin.







Emma Stone (UsWeekly)



Satu trik yang bisa dicuri dari gaya Emma Stone ini adalah lilitan kain untuk menutupi perbatasan kemben dengan celananya.



Tampil fresh dengan crop top

Crop top bergaya kasual cocok untuk Anda yang ingin tampil awet muda.





Vanessa Hudgens (InStyle)



Hasilnya, Vanessa Hudgens tampak sesuai dengan usianya di kala itu (26 tahun).



Santai dengan off the shoulder

Salah satu kelebihan atasan off the shoulder adalah multifungsi. Bisa digunakan ketika jalan-jalan santai atau jadi busana pesta sekaligus.



Dakota Johnson (People)



Yang penting jangan lupa menata rambut ya seperti Dakota Johnson, untuk mempertegas bentuk bahu Anda.



Feminin dengan mini dress

Jika Anda ragu celana akan menimbulkan kesan terlalu kasual, padukan saja dengan mini dress warna serupa.



Emma Watson (InStyle)



Dijamin, gaya Anda pasti semanis Emma Watson.



Curi perhatian dengan open dress

Merasa mini dress terlalu kekanak-kanakkan? Ganti dengan open dress.



Elizabeth Banks (People)



Gaun yang terbuka pada bagian depan ini akan membuat kaki terlihat lebih jenjang. Tidak percaya? Lihat saja gaya Elizabeth Banks ini.



Stylish dengan jumpsuit

Tetap terlihat stylish dengan jumpsuit kuncinya adalah pada pemilihan model dan bahan jumpsuit.



Dakota Fanning (TeenVogue)



Model one shoulder seperti yang dikenakan Dakota Fanning atau ruffle bisa jadi pilihan. Untuk bahan, satin sangat cocok digunakan.



TABLOIDBINTANG



Baca juga:

Gaya Hidup Wanita Urban dalam Inspirasi Rama Dauhan

Kate Middleton Pakai Rancangan Desainer Favorit Temperley London

Makna di Balik Warna Merah Gaun Melania Trump