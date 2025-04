Paris Fashiwon Week 2017: Chanel Tampilkan Inpirasi Galaksi

TEMPO.CO, Jakarta - Chanel menampilkan panggung spektakuler di Paris Fashion Week untuk koleksi musim gugur 2017. Grand Palais Paris diubah menjadi wahana peluncuran roket, lengkap dengan roket besar di tengah catwalk yang diluncurkan pada akhir peragaan busana.



Roket tersebut menjadi latar belakang sempurna untuk koleksi Chanel yang mengambil tema galaksi futuristik. Untuk koleksinya, Direktur Kreatif Chanel, Karl Lagerfeld menampilkan sedikit motif luar angkasa. “Seperti pakaian luar angkasa, tapi tidak konyol sebagaimana era 1960-an”, ujarnya.



Setiap look menampilkan sepatu Go Go boot setinggi lutut mengkilap dengan bagian ujung berwarna kontras. Setelan wol tunik dengan kerah tegak, celana bermuda, jas kulit perak berinsulasi, dan stola atau scarf metalik berlapis. Untuk evening wear konsisten dengan motifluar angkasa berbahan sifon hitam putih dan bordir dengan mutiara Chanel.





Kendall Jenner memperkenalkan rancangan dari rumah mode Chanel dalam Pekan Mode di Paris, Prancis, 7 Maret 2017. AP/Francois Mori



Sedangkan aksesoris yang ditampilkan seperti tas berbentuk satelit atau roket dan googles. Rambut model terinspirasi dari Barbarella, karakter Jane Fonda di 1968, rambut ditata licin ke belakang dan bervolume serta menggunakan bandana. Secara keseluruhan palet warna terbagi dua, putih, abu-abu, dan perak dengan hitam sesuai standar pakaian astronot, serta warna merah, biru, dan ungu gelap yang menggambarkan permukaan planet.







Duta merek Chanel Pharrell Williams, Cara Delevigne, dan Lily Rose duduk berdampingan di baris depan bangku penonton. Terakhir, fashion show ditutup dengan peluncuran roket putih bertuliskan logo Chanel, diiringi lagu Rocket Man Elton John. Karl Lagerfeld muncul di catwalk bersama Hudson Kroenig yang membawa tas Chanel terbaru, Gabriella.



WWD | HARPERSBAZAAR | VOGUE | NIA PRATIWI



