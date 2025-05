TEMPO.CO, Long Island - Hari Kasih Sayang atau Valentine’s Day biasanya dirayakan dengan menunjukkan rasa cinta bersama orang-orang terkasih. Namun, pasangan asal Long Island, New York, Antonio dan Kathie, punya cara sendiri untuk merayakan tanggal 14 Februari ini, yaitu dengan bercerai.



Pasangan yang menolak disebutkan nama belakangnya itu telah menikah selama 25 tahun dan dikaruniai empat orang anak. Antonio merupakan seorang pebisnis di bidang konstruksi, sementara Kathie merupakan pekerja medis.



Antonio dan Kathie memang mempunyai cara yang berkelas untuk menghabiskan waktu terakhir mereka sebagai pasangan suami-istri. Bagaimana tidak, selain memilih bercerai pada Valentine’s Day, pasangan ini akan meresmikan perceraian mereka di sebuah resor romantis di Gideon Putnam Resort and Spa di Saratoga Springs, New York.



Dengan bantuan biro perceraian bernama DivorceHotel, Antonio dan Kathie menghabiskan waktu selama tiga hari untuk menyelesaikan proses hukum perceraian mereka sambil menikmati anggur dan perawatan spa di resor yang terletak di kaki bukit Andirondack.



“Hotel ini sebenarnya sering dipakai untuk acara pernikahan yang terkenal dengan perawatan spa dan udaranya yang sejuk. Kalau stres, bisa langsung pijat atau facial,” kata Kathie, kepada CNN, Jumat, 13 Februari 2015.



Meskipun terlihat kerap berbagi canda, pasangan Antonio dan Kathie menyatakan perceraian mereka adalah hal yang serius.



“Kami tidak membenci satu sama lain, dan perceraian tak selalu berkaitan dengan kebencian. Perceraian ini serius, meskipun kadang dilalui dengan penuh canda,” ujar Kathie.



Kathie mengaku sangat berat bagi mereka memutuskan untuk bercerai. Apalagi dia dan Antonio telah menikah selama 25 tahun. “Perceraian tak pernah akan mudah untuk dilalui. Namun ini yang terbaik bagi kami, bagi empat anak kami, bagi kami berenam,” kata Kathie.



Selama menginap di resor tersebut, Antonio dan Kathie mengaku tinggal di kamar terpisah. Lalu, apa kata Antonio soal perceraian itu? “Saya tidak ingin bercerai dengan Kathie dengan duduk dalam ruangan dingin dengan bau antiseptik dari ruang sidang atau ruang konferensi dengan pengacara yang membeberkan semua rincian kehidupan saya,” kata Anthony.



“Saya tidak ingin seperti itu. Itu bukan cara kami memulai percintaan, dan selayaknya bukan cara untuk mengakhiri percintaan,” kata Anthony.



CNN | WINONA AMANDA