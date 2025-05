Pecinta Komik Akan Penuhi Jakarta Comic Con September Nanti

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Comic Con akan digelar untuk pertama kalinya pada 25-27 September 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran.

Perhelatan akbar budaya pop yang mengadopsi format San Diego Comic Con di AS akan menghadirkan berbagai pameran seperti komik, kartun, animasi, pahlawan super, studio film dan kanal televisi, bintang-bintang Hollywood, kompetisi cosplay, panel diskusi dan pernak pernik serta mainan edisi khusus dari Hollywood mau pun Tanah Air.



"Kami pertama kali membuat format San Diego Comic Con di Asia yakni di Bangkok, Thailand pada 2014 dan 2015 yang menuai kesuksesan," kata Ongard Prapakamol, Managing Director dari penyelenggara Jakarta Comic Con di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.



Dia berpendapat ajang ini selain dapat memanjakan para pencinta budaya populer Hollywood di Indonesia juga bisa menggairahkan industri budaya pop lokal. Di Thailand, misalnya, Bangkok Comic Con dapat meningkatkan popularitas seniman setempat sehingga karyanya lebih dikenal publik.



"Di acara ini pengunjung dapat bertemu, berfoto dan meminta tanda tangan para seniman dan artis," imbuh Ongard.

Salah satu bintang tamu utama adalah Kelly Hu dari serial televisi Arrow dan The Vampire Diaries serta film terkenal X-Men 2 yang akan hadir untuk bertemu dan berinteraksi dengan para penggemar. Tidak hanya artis luar negeri, anak-anak bangsa yang telah berkecimpung di industri budaya pop Hollywood pun hadir di ajang ini.

Direktur dari KOSMIK Publishing Sunny Gho, pewarna komik profesional yang pernah bekerja untuk Marvel dan DC Comics akan melakukan demonstrasi menggambar dan menjadi moderator panel diskusi.

Studio yang akan berpartisipasi di antaranya adalah HBO, FOX International Channels, UIP, Paramount, the Star Wars 501st Legion, Universal Channel, Syfy Channel, Soraya Intercine Films, Starvision dan Renee Pictures.

Hadir pula pemain dan sutradara serial televisi HBO "Halfworlds" yang dibesut Joko Anwar, juga stan khusus Game of Thrones serta peluncuran The Walking Dead musim keenam lewat berbagai atraksi seperti kafe dan make up zombie secara cuma-cuma.

Tiket Jakarta Comic Con yang berlokasi di Hall C3 – Jakarta International Expo, Kemayoran dijual seharga Rp80.000.



ANTARA