TEMPO.CO, Yogyakarta: Paguyuban produsen bakpia di Kota Yogyakarta berencana menaikkan harga makanan oleh-oleh itu awal Oktober 2015 menyusul terus melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika.



“Jika satu dus sekarang masih Rp 18 ribu, bulan depan sudah menjadi Rp 20 ribu,” ujar Sumiyati, Ketua Paguyuban Bakpia Patuk Sumekar Kecamatan Ngampilan Yogyakarta, Selasa 8 September 2015. Satu dus bakpia biasanya berisi 20 bakpia.



Sumiyati menuturkan, imbas melemahnya rupiah sangat terasa dan mempengaruhi produksi karena bahan baku utama pembuatan bakpia yakni tepung terigu ikut naik. Tepung terigu yang biasa diperoleh perajin dengan harga Rp 172 ribu per sak atau 20 kilogram itu sudah naik menjadi Rp 175- Rp 177 ribu per saknya. “Terigu ini 90 persen dari total bahan produksi bakpia, jadi sangat terasa,” tutur Sumiyati.



Dari total 3.522 keluarga di Kecamatan Ngampilan Yogyakarta, sekitar 7 persen merupakan perajin bakpia. Yang tersebar di empat perkampungan seperti Ngampilan, Patuk, Ngadiwinatan, dan Purwodiningaratan. Di kampung itu terdapat tiga paguyuban perajin bakpia, seperti Sumekar, Laris Manis, dan satu belum bernama.



Sumiyati menyebut, dari bahan baku produksi bakpia, untuk bahan lain dan isinya seperti kacang hijau, margarine, gula, tak ikut terimbas melemahnya rupiah. Sebab sebagian besar bahan dapat diperoleh dari pasar lokal.



Misalnya isi kacang hijau yang selama ini dipasok dari Kabupaten Demak Jawa Tengah. Sedangkan gula hanya dipasok dari perusahaan gula di Yogya seperti Madukismo, juga daerah sekitar seperti Gondang Klaten, dan Jawa Timur.



Sumiyati menyebut, kenaikan harga bakpia dipengaruhi faktor eksternal. Jika Desember 2014 lalu paguyuban menaikkan harga bakpia karena kenaikan Bahan Bakar Minyak, kali ini karena melemahnya rupiah.



“Saat naik seperti ini yang bisa kami andalkan hanya omset agar tetap stabil, jangan sampai harga berpengaruh,” ujarnya. Omset bakpia di Yogya disebut cendrung bergerak dalam grafik dinamis.



Misalnya tahun ini, dari Januari sampai Mei, satu perajin biasanya hanya berproduksi 100 dus per hari. Lalu produksi itu turun separuh saat memasuki puasa Juni lalu dan saat libur lebaran Juli naik pesat sampai 600 persen. Usai Lebaran omzet itu anjlok kembali dan harus menunggu sampai November-Desember saat liburan akhir tahun.



Untuk menggeliatkan kembali pamor belanja kuliner bakpia ini pasca lebaran, paguyuban pun menggelar event Merti Bakpia yang diberi tema ‘Bakpia Day Jilid IV’ pada 13-14 September 2015 di Pelataran bekas Pabrik Tegel Kuntji, Jalan KS Tubun, Ngampilan.



Ketua Panitia event itu Wagiman menuturkanpuncak acara yang diikuti 100 perajin kecil bakpia itu akan diisi dengan arak-arakan gunungan bakpia dengan bobot sekitar empat kuintal untuk disedahkan masyarakat dan wisatawan.



Lurah Ngampilan Maryuni menuturkan, sebagai sentra kuliner, bakpia di kawasan Patuk Yogyakarta masih membutuhkan peralatan pendukung untuk meningkatkan omset mereka. Terutama karena bakpia yang diproduksi tak memakai pengawet.



“Upayanya bisa mendistribusikan bakpia ini ke luar Jawa lebih intens, namun butuh peralatan lebih memadai,” ujarnya. Peralatan yang dimaksud itu disebut vakum. Sejenis alat untuk menurunkan suhu bakpia agar memiliki daya tahan lama hingga satu bulan. Tanpa alat ini, bakpia hanya bisa bertahan satu pekan.



“Nah, yang punya alat ini baru perorangan saja, karena harganya relative mahal, butuh bantuan pemerintah,” ujarnya.



PRIBADI WICAKSONO