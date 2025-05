Pelihara Tarantula Itu seperti Makan Keripik

TEMPO.CO, Jakarta - Sulit memang untuk tidak merasa diteror ketika melihat tarantula. Mereka memiliki taring, cakar, dan rambut berduri. Tapi, bagi Felix Suryatama, 25 tahun, dan Trio Kusuma, 29 tahun, tarantula adalah hewan peliharaan yang indah dan mahluk yang sangat menarik. Keduanya adalah anggota Indonesia Tarantula Society, komunitas penggemar tarantula di Indonesia.



Kamis malam peka lalu Felix dan Trio membawa tiga tarantula betina yang berusia dua tahun seharga Rp 2 juta ke Nanny's Pavillon, Central Park, Jakarta, tempat mereka biasa berkumpul. Piaraan mereka itu adalah tarantula jenis Mexican redknee, Brazilian giant whiteknee, dan Chaco golden knee.



Tarantula adalah serangga yang termasuk keluarga laba-laba Theraphosidae dan memiliki lebih dari 800 spesies di dunia. Mereka biasanya dikelompokkan dalam dua jenis: New World, yang meliputi semua spesies dari Benua Amerika, dan Old World, yang meliputi Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Hampir semua spesies dari New World memiliki rambut berduri khusus pada perut mereka, seperti tiga tarantula yang diperlihatkan Trio dan Felix.



Penampilan para tarantula itu memang menakutkan. Tapi, ketika memperhatikan rambut Mexican redknee yang berwarna merah dan jari-jari kaki bergaris kuning, orang akan menyadari bahwa serangga itu cantik. "Mereka memang menarik untuk dilihat," kata Trio, bankir yang memiliki ratusan tarantula di rumahnya.



Bagi Trio, memelihara tarantula itu seperti makan keripik kentang. Setelah punya satu, maka dia tidak akan bisa berhenti untuk memelihara dua, tiga, dan seterusnya.



Ia membeli tarantula pertamanya berjenis Brachypelma albopilosum, tarantula dari Honduras. Warnanya cokelat dengan rambut gondrong. "Itu beli dari toko online yang berbasis di Semarang," katanya.



HERU TRIYONO