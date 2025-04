Pembukaan New York Fashion Week oleh Tom Ford: Glamor dan Seksi

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Ford meluncurkan koleksi spring/summer 2018 yang bernuansa glamor, tajam, dan seksi. Perancang Amerika Serikat ini memilih Park Avenue Armory menjadi lokasi fashion show koleksinya sebagai pembuka New York Fashion Week Spring Summer 2018. Baca: Alasan Rumah Mode Ternama Ini Tolak Model Kurus dan di Bawah Umur



Peragaan busana dibuka dengan model yang memakai blazer sutra pink pucat dan kombinasi celana pendek, diimbangi dengan atasan sequin pink dan high heels runcing berwarna fuchsia. Selain menggunakan banyak material sutra dan satin mewah, Tom Ford juga menghadirkan bomber jacket yang dipadankan dengan celana panjang kulit berwarna lavender.





Model Gigi Hadid berjalan diatas catwalk saat memperagakan busana kreasi Tom Ford Spring/Summer 2018 di New York Fashion Week, Manhattan, New York, 6 September 2017. REUTERS/Andrew Kelly



Setelan berwarna putih dilengkapi dengan brallette serta barisan blazer berkerah satin dalam warna pink dan ungu. Koleksi ini seperti melihat kembali pakaian-pakaian seksi yang dirancangnya untuk Gucci di era 1990-an dengan menampilkan jumpsuit berwarna merah muda yang berpotongan leher rendah. Setelan two-piece berwarna perak, minidress dengan pola ombre berwara biru dan perak, dan dress ketat dari bahan kulit berwarna hitam. Baca juga: Putri Cindy Crawford Memulai Langkah Pertama di Catwalk



Sekilas koleksi ini terlihat seperti paduan antara pakaian olahraga dan gaun malam. “Saya tinggal di Los Angeles dan orang memakai pakaian olahraga di siang hari. Pada malam hari, mereka mengenakan busana yang mewah,” ujar Ford seperti dikutip dari WWD.



Model Kendall Jenner berjalan diatas catwalk saat memperagakan busana kreasi Tom Ford Spring/Summer 2018 di New York Fashion Week, Manhattan, New York, 6 September 2017. REUTERS/Andrew Kelly



Tom Ford membagi fashion show menjadi dua bagian, yakni pakaian siang dan malam hari. Gigi Hadid tampil memakai gaun malam berwarna pink dengan aksen lipat, bantalan bahu yang dramatis dan lengan beraksen sequin. Dilanjutkan dengan Kendall Jenner yang memakai gaun one shoulder berwarna hitam. Keduanya tampil denagan rambut pixie. Artikel lainnya: Bottle2Fashion, Pakaian dari Olahan Plastik Bekas



HELLO | NIA PRATIWI