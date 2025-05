Penampilan Kinclong dengan Hair Strobing

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi tren tata rambut yang tengah digandrungi di dunia kecantikan, yakni hair strobing. Tren yang terinspirasi dari tren makeup strobing atau warna-warna terang ini telah banyak digunakan selebritas dunia, di antaranya model cantik Gigi Hadid dan aktris Cara Delevingne.



Perusahaan alat kecantikan, Matrix, membawa tren rambut hair strobing bertajuk Rock 'N' Strobe ke Indonesia. Matrix memadupadankan gaya rock and roll dengan tata rias strobing. "Ini adalah pilihan gaya rambut bagi mereka yang ingin tampil lebih menarik, berkarakter, dinamis, serta terlihat fresh and bold," ujar Satria Bakti, Brand General Matrix Indonesia, di Jakarta, Selasa, 10 Mei 2016.



Seperti apa tren rambut hair strobing itu? Amanda Indarwulan selaku Grup Product Manager Matrix Indonesia menjelaskan, "Hair strobing adalah teknik highlighting (pewarnaan) rambut untuk memperkuat (tampilan) bagian wajah yang paling favorit.”



Teknik hair strobing bisa dilakukan dengan menempatkan highlighter pada rambut yang berada dekat dengan bagian wajah yang ingin ditonjolkan. Berikut ini tiga jenis tampilan yang diusung Matrix Rock 'N' Strobe.



1. Eye strobe

Pewarnaan rambut ini untuk membuat mata terlihat lebih indah dan bercahaya. Jenis tampilan ini cocok bagi mereka yang suka memakai riasan pada bagian mata, seperti maskara, eyeliner, atau eyeshadow. Konsep tampilan eyes strobe dikembangkan penata rambut Jamie Stevens dari Inggris dan Steven English dari Australia.



2. Cheek strobe

Pewarnaan rambut ini untuk mempertegas keindahan tulang pipi. Jenis tampilan ini cocok bagi mereka yang suka menonjolkan riasan wajah pada bagian pipi, seperti blush on. Penata kecantikan Christian Chiffi dari Italia dan Mila Milova dari Rusia yang menciptakan tren ini.



3. Jaw strobe

Ini adalah pewarnaan rambut yang lebih menonjolkan keindahan tulang rahang. Jaw strobe cocok bagi mereka yang suka bereksperimen dengan warna lipstik. Konsep ini dikembangkan penata kecantikan Chrystofer Benson dari Amerika dan Paul Wilke dari Kanada.



Patricia Lauretta Violetta selaku National Education Manager Matrix Indonesia memberi tip untuk menerapkan teknik hair strobing yang tepat pada rambut. "Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebelum menerapkan hair strobing, sebaiknya konsultasi dulu kepada hairdresser, supaya bisa mendapat tampilan hair strobing yang sesuai,” tutur Patricia.



