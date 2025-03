Pengaruh Puasa Ramadan terhadap Kesehatan Pencernaan Penderita GERD

Riset berjudul Impact of Ramadan Fasting on the Severity of Symptoms Among a Cohort of Patients With Gastroesophageal Reflux Disease menyimpulkan bahwa puasa mungkin bisa memperbaiki gejala GERD pada sebagian penderita. Meskipun demikian, pengaruh puasa terhadap GERD masih bervariasi pada setiap individu, tergantung pada faktor-faktor lain seperti pengelolaan kondisi medis dan gaya hidup.

Pengaruh Makanan dan Waktu Makan

Dalam banyak kasus, perubahan pola makan dan kebiasaan makan selama Ramadan sering mempengaruhi gejala GERD. Namun hasil penelitian lain menunjukkan bahwa jenis makanan, waktu makan, dan jumlah makanan yang dikonsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap keparahan gejala GERD selama puasa Ramadan.