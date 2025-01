Pengertian Extrovert , Ciri-Ciri, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya

- Menyukai party chatter (orang yang banyak bicara).

Jenis-Jenis Extrovert

Berdasarkan teori kepribadian Carl Gustav Jung, Katharine Cook Briggs dan putrinya, Isabel Briggs Myers mengembangkan MBTI (Myer Briggs Type Indicator). MBTI berorientasi pada empat elemen utama yang saling berlawanan, yaitu Extrovert (E) vs Introvert (I), Sensing (S) vs Intuition (N), Thinking (T) vs Feeling (F), dan Judging (J) vs Perceiving (P).