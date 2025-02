Pentingnya Gen Z Punya Asuransi

TEMPO.CO , Jakarta - Beberapa orang sering mengambil premi asuransi hanya saat ia sudah berkeluarga. Padahal asuransi juga bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang masih melajang. Menurut Head of Proposition PT Zurich Topas Life Yohan Darmawan, asuransi juga penting bagi para generasi Z (Gen Z), yang sedang meniti karier dan belum menikah.

Menurutnya, menggunakan jasa asuransi merupakan salah satu cara dalam menyusun perencanaan keuangan yang baik untuk memproteksi masa depan dari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari semua jenis asuransi, Yohan menyarankan agar para Gen Z mengambil asuransi kesehatan terlebih dahulu. “Biasanya untuk orang yang belum menikah, belum punya keluarga, mungkin yang paling penting adalah diri sendiri dulu. Jadi asuransi kesehatan itu yang paling penting,” katanya dalam acara The Launch of Zurich Income Assurance Plan di Nine Table, Jakarta, pada Selasa, 11 Februari 2025.