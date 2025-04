Penyintas Kanker Payudara Melenggang di Panggung NYFW 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya busana cantik dan glamor yang ditampilkan di New York Fashion Week 2017/ Ajang mode tersohor ini juga memperagakan pakaian dalam Ana Ono Lingerie yang berkaitan dengan kanker payudara. Para model yang mengenakan busananya adalah para model dan penyintas kanker payudara.



Untuk perhelatan ini, Ana Ono bekerja sama dengan organisasi kanker payudara Cancerland. Model yang memperagakan rangkaian pakaian dalam itu juga terdiri dari berbagai profesi, mulai dari penari balet, seniman tato, dokter bedah, dan masih banyak lagi, sekaligus menjadi fakta kanker payudara bisa menyerang siapa saja.





Seorang penderita kanker payudara, Aniela McGuinness berpose di atas panggung saat menampilkan koleksi AnaOno di New York Fashion Week (REUTERS)



Model-model bra yang ditampilkan juga menonjolkan para penyintas kanker tersebut, misalnya sengaja memperlihatkan luka bekas mastektomi, operasi, dan tato. Materialnya pun bermacam-macam, mulai dari tulle sampai renda-renda.



Mira Sorvino, pesohor yang menjadi pembawa acara memuji pagelaran itu seperti cahaya yang menerangi semangat para wanita yang hidup dengan kanker payudara. Acara ini juga merupakan penggalangan dana buat para penderita kanker yang telah membunuh banyak wanita ini dan uang yang terkumpul disumbangkan ke Cancerland.



Salah satu desainer buat Ana Ono, Dana Donofre, adalah penyintas kanker payudara. Dia sengaja memilih model para penyintas atau penderita kanker payudara untuk menunjukkan pada dunia “inilah wanita yang menginspirasi” dan sama seperti para model lain di NYFW.





Seorang penderita kanker payudara, berpose di atas panggung saat menampilkan koleksi AnaOno di New York Fashion Week (REUTERS)



“Kami ingin menunjukkan tidak peduli apakah Anda telah didiagnosis kanker payudara atau menderitanya karena keturunan, masih memiliki buah dada atau tidak, memiliki luka mencolok atau tato pengganti puting, Anda masih luar biasa, tangguh, dan seksi,” kata Donofree.



Di akun Instagram miliknya, salah satu model, Brittney Beadle mengaku sangat bangga bisa ambil bagian di acara bersejarah itu. Di akun Instagram juga, model lain, Paige More, menulis, “Kalian tangguh. Kalian cantik. Kalian tidak sendiri. Kalian tak perlu takut. Kalian bisa melakukannya.”



PIPIT



