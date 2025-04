TEMPO.CO, Jakarta -Pewarnaan pada bibir merupakan bagian integral dari setiap tampilan make up. Hal ini dilakukan sejak 5000 tahun sebelumnya oleh orang Sumeria. Dari penggunaan batu permata yang paling dasar sampai penggunaan lipstik metalik, peradaban manusia di seluruh dunia secara konsisten menunjukkan kecenderungan budaya untuk menghias bibir dan mata. Musim ini ada beberapa tren makeup bibir yang menarik.



Tren lipstik glossy, misalnya, kembali diminati di tahun 2017. Sementara tren lipstik matte sedikit mundur ke balakang, meski tidak akan ketinggalan gaya sama sekali. Lipstik matte juga digunakan untuk makeup di runway fashion show, tapi yang paling menonjol adalan tampilan lisptik yang glossy dan dewy.



Setelah warna-warna yang bold tahun lalu, saatnya warna-warna yang lebih redup. Beberapa tampilan makeup menunjukkan bagian bibir berhiaskan glitter, serta warna yang senada pada lipstik, eyeshadow dan blush on. Berikut ini beberapa tren riasan bibir 2017 yang idsarikan dari laman Boldsky.



Glossy

Riasan bibir glossy menjadi favorit musim ini dengan warna-warna seperti pink kemerahan, magenta, merah ceri dan sebagainya. Ada pengaruh signifikan terhadap warna pink alami, dengan sedikit sentuhan glossy. Tambahan shimmer juga menjadi tren, tapi mungkin tidak untuk semua orang.



Glitter

Warna lipstik yang ringan dengan sentuhan shimmer di atasnya juga sangat populer tahun ini.



Monokromatik

Warna bibir yang sama dengan eyeshadow mungkin terlihat berlebihan tapi dapat terlihat sangat baik jika diaplikasikan dengan benar. Pilih warna pink atau peach, yang bertujuan untuk menonjolkan undertone.



Lip liner

Liner juga dapat digunakan untuk mewarnai bibir. Pilih yang berformula creamy. Tren ini sangat pas untuk tampilan no makeup yang juga sangat digemari musim ini.



Warna pink

Bibir berwarna pink menjadi tampilan umum di runway fashion show. Warna lembut dan tipis dari beberapa nuansa warna juga menjadi favorit musim ini.



Nah, kemudian bagaimana memilih lipstik? Seperti tekstur, pigmentasi, dan cara pemakaian dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika mencari produk lipstik yang tepat.



Lipstik

Saat mencari lipstik yang tampilan akhirnya sheer , misalnya, perhatikan teksturnya. Lipstik dapat mudah dioleskan pada bibir, tidak menimbulkan white cast. Untuk pigmentasi, lipstik yang masih meninggalkan sedikit warna lebih baik daripada yang mudah terhapus. Lipstik sheer ini tidak akan bertahan lama seperti lisptik matte, jadi jangan membandingkannya dengan lipstik matte.





Sedangkan ketika memiliki lipstik berformula creamy, sangat penting untuk yang mencari lipstik yang tak mudah meresap ke dalam kulit sekitar bibir. Lipstik ini berpigmen dengan baik, tapi warna yang pas dalam tekstur matte tidak akan terlihat sama baiknya dalam liptk berformula creamy. Pilih satu warna yang di bawahnya, untuk menyeimbangkan pigmentasi dan tekstur.



Lip liner

Saat memilih lipliner tentukan apa tujuan pemakaiannya. Jika digunakan sekaligus mewarnai bibir pilih yang bertekstur creamy, sangat mudah mengaplikasikannya dnegan brush atau jari. Jika untuk mendefiniskan bentuk bibir, pilih yang bertesktur matte.



Lip gloss

Lip gloss sangat tepat digunakan di musim panas, tapi agak sedikit rumit menemukan yang tepat. Terutama pada teksurnya. Beberapa lip glos meninggalkan white cast pada bibir. Jadi sangat penting mencoba beberapa jenis lip gloss sebelumnya.



Lip brush

Invetasi lip brush yang memiliki bulu lembut dan fleksibel. Anda akan membutuhkan pergerakan lip brush dan kemampuannya membentuk pigmen.



Scrub bibir

Sangat penting untuk merawat bibir sebelum mengaplikasikan makeup. Gunakan scrub bibir sekali atau dua kali seminggu untuk menyingkirkan sel kulit mati. Hal ini sering diabaikan, padahal sangat diperlukan untuk ksehatan bibir. And dapat membuatnya dari campuran satu sendok makan gula pasir, satu sendok makan madu dan beberapa tetes perasan lemon.



NIA PRATIWI



