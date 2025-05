Pertimbangan Sebelum Merapikan Alis dengan Metode Threading

TEMPO.CO, Jakarta - Wanita selalu ingin tampil cantik. Alis yang rapi dan simetris menjadi idaman. Tak jarang para wanita mencabut atau mencukur alis mereka sendiri demi memperoleh bentuk alis idaman.



Jika Anda tidak terbiasa melakukannya, sebaiknya serahkan perawatan tersebut kepada ahlinya. Sebab, kini terdapat salon yang menyediakan jasa threading, yaitu merapikan bentuk alis dengan benang. Namun sebelum Anda memutuskan melakukan threading, simaklah beberapa informasi berikut sebagai bahan pertimbangan:



- Proses threading

Threading dilakukan dengan menggunakan sehelai benang yang direntangkan pada bagian rambut alis yang ingin dicabut, lalu ditarik. Alhasil, folikel rambut akan tercabut dari akarnya tanpa perlu menggunakan zat kimia.



- Apakah threading bisa diterapkan pada kulit sensitif?

"Threading merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Bahkan kami mendapat banyak rekomendasi dari dokter kulit," ujar pemilik salon di New York, Shobha Tummala.



- Apakah bentuk alis akan lebih bagus jika melakukan metode threading dibanding metode waxing?

Menurut seorang spesialis kecantikan di New York, Nawina, metode threading lebih baik dibandingkan waxing karena metode threading sangatlah teliti. "Ketika melakukan waxing, biasanya sulit untuk menentukan rambut alis mana yang akan dicabut, namun dengan threading, para konsumen bisa memilih rambut alis mana yang akan dicabut," ujarnya.



- Berapa lama threading akan bertahan hingga rambut alis kembali tumbuh?

Sama halnya dengan waxing, metode threading mencabut rambut hingga ke akarnya, sehingga keduanya memiliki rentang waktu yang sama. Cepat atau lambatnya rambut kembali bertumbuh, berbeda antara orang satu dengan yang lain, seperti dilansir laman Dr.Oz The Good Life.



- Seberapa sering perlu dilakukan threading?

Nawina menganjurkan para wanita melakukan threading setiap 2-3 minggu sekali dan menghindari kebiasaan mencabut rambut alis setelah melakukan threading agar rambut alis tumbuh dan memiliki bentuk yang sesuai setelah 2-3 bulan.



- Selain alis, bisakah threading dilakukan pada bagian tubuh lain?

"Threading merupakan pilihan yang tepat untuk merapikan berbagai rambut yang tumbuh di wajah. Beberapa area seperti bagian atas bibir merupakan area yang sensitif. Maka, threadingmerupakan pilihan yang pas," pungkasnya.



TABLOIDBINTANG



