TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menghabiskan waktu sendirian atau me time. Pevita Pearce, misalnya. Aktris yang pernah beradu akting dengan komika Raditya Dika ini senang menghabiskan waktu dengan kucing-kucingnya.



"Mungkin, kalau lihat di IG aku, aku sering selfie sama kucing," katanya saat ditemui di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.



Baca: Foto Bareng Mike Lewis, Pevita Pearce: Enggak Ada Salahnya Kan?



Wanita kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1992, ini membeberkan alasannya menyukai hewan berbulu ini. "Karena itu binatang lucu banget dan kesayangan Nabi Muhammad. I just love cats. Mereka juga enggak bau," ucapnya.



Saat ditanyai, berapa jumlah kucingnya, ia sempat kebingungan, lalu menghitungnya. "Aku punya lima kucing," ujarnya.



Selain menghabiskan waktu dengan kucing-kucingnya, ada beberapa kegiatan lain yang biasa ia lakukan saat me time tiba. "Having me time, quality time with my self, main sama kucing, browsing, nonton film. Itu, menurut aku, my me time. Paling suka sih main sama kucing," tuturnya.



DINI TEJA