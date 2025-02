Penyebab Olahraga Pilates Makin Digandrungi Kaum Muda

Dinar sebelumnya hanya sesekali melakukan pilates. Baru dua pekan belakangan ia rajin berlatih di studio yang baru buka di dekat rumahnya. Warga Kota Bekasi itu mengambil paket seharga Rp 299 ribu untuk tiga sesi. Tarif tersebut masih terhitung murah mengingat biaya kelas pilates umumnya bisa di atas Rp 100 ribu per kedatangan.

Studio pilates yang pernah ia kunjungi antara lain The Body Project, Vorme Pilates, dan Bumi Pilates & Movement. Biayanya, Annisa mengungkapkan, sekitar Rp 250 ribu per sesi. Agar biayanya lebih terjangkau, Annisa menyarankan membeli paket latihan. "Lebih murah Rp 150-175 ribu per kedatangan," tuturnya.



Menurut Annisa, latihan pilates mirip fisioterapi karena berfokus memperbaiki postur tubuh dan melatih otot inti. Sebelumnya, tangan kiri Annisa lebih bertenaga dibanding tangan kanan. Kini, setelah dia rutin berlatih dalam dua sesi sepekan, kekuatan kedua tangannya cukup seimbang. Postur badannya pun terasa lebih terjaga dan tegap.