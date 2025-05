TEMPO.CO, Jakarta - “Makeup is booming!” Demikian cetus Lisa Eldridge, salah satu make up artist (MUA) terbaik dunia saat ini, ketika mendeskripsikan bagaimana tren kosmetika kekinian berkembang dan meledak di seluruh penjuru dunia.



Global Creative Director Lancôme tersebut mengatakan perkembangan tren make up saat ini semakin tak terbendung. Padahal, dulu tidak semua perempuan nyaman atau merasa perlu menggunakan kosmetika untuk sehari-hari.



Namun, masifnya pergerakan beauty society di media daring mendorong industri kecantikan ke sebuah pencapaian yang memecahkan rekor sejarah. Saat ini,make up dipandang sebagai kebutuhan wajib dan kaum Hawa semakin tak segan memakainya untuk keseharian.



Meledaknya industri kecantikan semakin mengerucutkan dikotomi tren tata rias dunia ke arah Barat dan Timur. Standar cantik dan tren makeup kini tidak lagi didominasi oleh satu pakem bersama, tetapi lebih menyesuaikan selera pasar di masing-masing belahan bumi.



Jika dulunya tren makeup dikuasai oleh tata rias ala Barat, kini perempuan di Timur pun mampu membuat fenomenanya sendiri di dunia kosmetika. Hal tersebut tentunya semakin memperkaya referensi kecantikan bagi para penikmat mode.



Lisa—yang juga penulis buku Facepaint: The Story of Makeup—membagi tren Barat yang terinspirasi oleh fenomena makeup di Amerika Utara dan Eropa Barat. Sementara itu, tren Timur lebih didominasi oleh tata rias apa yang sedang populer di Korea Selatan dan Jepang.



Menurutnya, tata rias Barat yang sedang digandrungi saat ini sebenarnya terinspirasi dari makeup teater dan produk kosmetika pada awal 1990-an. Pada dasarnya, riasan teater membuat kontur wajah terlihat dominan dan tegas melalui teknik shading dan highlighting.



Sebaliknya, tren riasan di Timur lebih berorientasi pada sapuan natural yang bertujuan untuk membuat penampilan seseorang lebih muda dari usia aslinya. Oleh karena itu, riasan Timur lebih fokus pada bagaimana ‘menangkap’ cahaya semaksimal mungkin pada wajah.



MUA Profesional dari Puspita Martha International Beauty School, Citra Adityana, menjelaskan tren makeup di Timur tidak banyak berubah beberapa tahun belakangan. Peminat produk-produk cushion dan BB cream dengan hasil glowy masih sangat banyak.



“Tata rias Timur banyak juga menggunakan highlighter untuk menciptakan efek agyeo sal alias kantung mata. Ini sangat fenomenal di Korea, karena mereka beranggapan bahwa memiliki kantung mata itu manis dan membuat kesan wajah lebih innocent,” jelasnya.



Belakangan ini, lanjutnya, beberapa produsen kosmetika di Asia Timur mulai mempopulerkan tren baru, yaitu peel off cosmetics. Konsep kosmetika peel off adalah kepraktisan penggunaan dan daya tahan pigmen yang tinggi.



Kosmetik yang sedang banyak dicari tersebut digunakan seperti layaknya tato temporari, yaitu dengan ditempelkan di bibir atau alis, lalu didiamkan beberapa saat sebelum dikelupas untuk mendapatkan warna yang diinginkan.



“Produk-produk peel off menawarkan hasil yang natural dan tahan lama. Jadi, jangan berharap dengan menggunakan peel off make up, Anda bisa berpenampilan berani," kata Citra Adityana. Warna yang populer biasanya yang lembut dan natural, seperti tidak menggunakan make up.



Di Timur, lanjut Citra, teknik gradasi dengan menggunakan lip tint untuk membuat bibir tampak mungil juga masih digandrungi, seperti halnya teknik alis lurus untuk membuat wajah tampak lebih muda. “Sebaliknya, di Barat semua orang sedang demam HD-brow, overlined lips, countouring, dan strobing yang semuanya diaplikasikan dengan sangat bold karena ditujukan untuk membuat wajah lebih terdefinisi,” tuturnya.



Tren lainnya yang sedang digandrungi di Barat adalah koreksi warna (color correcting) dan body countouring. Koreksi warna digunakan sebelum pengaplikasian foundation untuk mengatasi problema warna kulit tidak merata yang banyak dialami ras kaukas.



Prinsip dasarnya adalah melawan pigmentasi dengan konsep diagram warna. Oranye atau kuning untuk menyamarkan kebiruan atau ungu di bawah mata, hijau untuk menutupi kemerahan (rosachea), ungu untuk menyamarkan areal kuning, dan merah muda untuk mencerahkan.



Sementara itu, body countouring adalah teknik yang digunakan pada tubuh untuk membuat kulit lebih flawless. Misalnya saja dengan memberikan shading pada tulang leher, betis, maupun lengan.



Bagaimanapun, Citra mengamati bahwa beberapa waktu terakhir, beberapa merek kosmetika Barat mulai memproduksi produk-produk yang sedang populer di Timur. Misalnya saja cushion foundationdan brow mascara.



Bagaimana dengan Anda? Mana tren tata rias yang lebih sesuai dengan kepribadian Anda? Apapun pilihannya, makeup dapat dikreasikan secara tak terbatas sesuai selera, baik menggabungkan tren-tren yang ada maupun membuat tren baru sendiri.



Karakter Make up Timur



1. Dasaran/foundation

Kunci foundation terletak pada teknik mencerahkan (brightening). Sebelum memakai dasaran, gunakan skincare set yang biasanya terdiri dari 2 sampai 8 langkah untuk membuat kulit tampak semakin bercahaya (dewy).



Foundation yang dipakai biasanya sedikit lebih cerah dari warna asli kulit. Sapuan bedak seringkali tidak diperlukan setelah aplikasi dasaran agar tidak merusak kilap. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah kulit terlihat terang dan ekstra dew.



2. Mata

Kunci riasan adalah teknik membuat mata terlihat lebih ‘terbuka’. Eyeshadow yang digandurngi adalah yang berkilau (shimmery dan glittery), serta berpalet dingin atau terang. Highlight di sudut dalam mata diaplikasikan lebih membaur (hazy), tidak mengerucut. Puppy eyes atau menonjolkan kantung mata sangat digandrungi. Eyeliner diaplikasikan sangat tipis (tightlining) dengan ujung lurus. Bulu mata lebih disukai yang memanjang dan tebal di bagian tengah untuk memberi kesan mata lebih bulat.



3. Alis

Kunci riasan terletak pada membentuk alis lurus untuk kesan lebih muda. Alis dipulas dengan sapuan natural dan cenderung tebal. Produk yang sedang populer adalah maskara alis (brow mascara) kecoklatan.



4. Pipi dan wajah

Blusher yang disukai adalah yang berwarna sangat terang dan segar. Perona pipi digunakan tipis-tipis, lebih tinggi dari tulang pipi untuk mendapat kesan wajah segar dan pipi terangkat. Heavy countour tidak digemari.



5. Bibir

Kunci riasan adalah membuat bibir tampak lebih mungil dan plump. Pewarnaan bibir cenderung tipis atau sheer dengan warna cerah. Teknik gradasi yang terfokus pada bagian tengah sangat digemari. Pensil bibir tidak begitu populer, lipgloss masih digemari.



Karakter Make up Barat



1. Dasaran/foundation

Kunci foundation terletak pada teknik meratakan (blending). Sebelum memakai foundation dan concealer, cukup gunakan primer. Gunakan color corrector untuk meratakan warna kulit. Foundation yang dipakai biasanya sama persis atau lebih gelap dari warna asli kulit.



Concealer tidak hanya digunakan untuk menyamarkan kantung mata dan noda di wajah, tapi juga sebagai highlight. Sapuan bedak tipis-tipis digunakan untuk ‘mengunci’ dasaran dan menghilangkan kilap. Hasil yang ingin dicapai adalah efek kulit flawless.



2. Mata

Kunci riasan adalah teknik membuat mata lebih ‘tegas’. Eyeshadow yang digandurngi bervariasi mulai dari nuansa smokey hingga nude, baik matte maupun shimmer. Warna lebih gelap diaplikasikan ke lipatan (crease) untuk mempertajam lekuk mata.



Highlight diaplikasikan lebih mengerucut di sudut dalam mata. Eyeliner diaplikasikan lebih tebal (graphic) dengan ujung menukik (winged/cateye). Bulu mata lebih disukai yang memanjang dan tebal di bagian ujung luar untuk menghasilkan efek cateye.



3. Alis

Kunci riasan terletak pada membentuk alis lebih terangkat dengan arch. Alis dipulas dengan arsiran dramatis, tegas, presisi dan lebih graphic. Sapukan concealer di bawah dan atas alis untuk mendapatkan garis lebih crisp dan rapi. Produk yang sedang populer adalah pomade dan gel alis.



4. Pipi dan wajah

Countour sangat digandrungi untuk menonjolkan titik-titik tertinggi di wajah . Bronzer digunakan untuk membuat tone kulit lebih hangat dan sehat. Perona pipi bernuansa hangat disapukan halus di tulang pipi. Aplikasikan highlighter (strobe) di atas tulang pipi, hidung, bawah alis, sudut mata, dan atas bibir.



5. Bibir

Kunci riasan adalah membuat bibir tampak lebih bervolume. Sapukan pensil bibir secara presisi untuk mengoreksi bentuk dan menebalkan garis bibir. Pewarnaan bibir cenderung lebih tegas atau bold. Tekstur yang sedang digandrungi adalah matte, meski metallic juga sudah mulai menjadi tren.



