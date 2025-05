TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi permainan Pokemon GO kini resmi hadir di Indonesia. Permainan berbasis augmented reality ini kini telah tersedia dan bisa diunduh di App Store milik Apple atau Play Store milik Google.



"Trainers (sebutan pemain Pokemon GO) di 15 negara baru dan wilayah di seluruh Asia dan Oceania sekarang dapat secara resmi mengunduh Pokemon GO dari Play Store atau App Store. Temukan Pokemon di dunia sekitar Anda!" bunyi kutipan dalam laman resmi Pokemon GO, Sabtu, 6 Agustus 2016.



Lima belas negara yang dimaksud adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Taiwan, Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Negara Federasi Mikronesia, dan Palau.



Sebelumnya, para pemain Pokemon GO di Indonesia mengunduh aplikasi permainan ini melalui tautan pihak ketiga atau lewat unduhan APK.



Pokemon GO merupakan aplikasi permainan yang berhasil mendulang kesuksesan di dunia dalam waktu singkat. Jutaan orang mengunduh dan memainkan permainan ini. Dampaknya pun dirasakan langsung, saham Nintendo naik drastis.



INGE KLARA SAFITRI