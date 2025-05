TEMPO.CO, Jakarta - Poppy Amalya, psikolog sekaligus motivator yang mengawali pekerjaannya dengan melakukan terapi bagi anak-anak pasca tsunami Aceh.



Ia mulai mengaplikasikan ilmu psikologinya dengan serius paska tsunami Aceh pada 2006. Sebagai putri Aceh yang dibesarkan di luar dari tanah kelahirannya, hatinya terketuk saat melihat konflik yang berkepanjangan dan tsunami yang memporak porandakan kampung halamannya.



Ketika kembali ke Aceh, Poppy mulai membuka konseling gratis bagi para korban paska tsunami dengan menyewa ruko di Banda Aceh. Saat memberikan konseling, Poppy memperhatikan banyaknya anak berkebutuhan khusus yang tidak tertangani.



“Menyentuh anak-anak itu ilmunya hanya satu, ikhlas dan lakukan pendekatan secara psikologis, Insya Allah anak-anak bisa ditangani,” kata Poppy di Pondok Indah Mal, Sabtu 17 Januari 2015.(Baca :10 Tahun Tsunami Jadi Ajang Reuni dan Pameran)

Poppy memiliki kepedulian kepada anak-anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autis, down syndrom, ADHD, dan lan-lain. Ia lalu mendirikan My Hope, sekolah alternatif bagi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), dengan penerapan metode ABA (Apply Behaviour Analysis).



“Hingga kini saya masih mengurusi yayasan autis yang saya dirikan di Aceh beberapa tahun lalu, meskipun kini harus berbagi waktu dengan pekerjaan sebagai motivator,” ungkap Poppy, kelahiran Banda Aceh, 13 Juli tahun 1973.



Pada 2007 Poppy membangun sebuah yayasan Amanah Kamome. Sebuah yayasan dengan tujuan membantu sesama dan mengaplikasikan ilmu psikologi terutama bidang pendidikan dan anak. Adapun kata ‘amanah’ adalah titipan, ‘kamome’ adalah kami bawa.



Lahirnya Yayasan Amanah Kamome merupakan gagasan Poppy dan suaminya melihat kondisi sosial ekonomi di pelosok negeri masih memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan, serta panggilan jiwanya sebagai psikolog pendidikan.(Baca : Sekolah di Aceh Gelar Simulasi Siaga Tsunami)



Poppy ikhlas menyembuhkan fisik dan jiwa anak-anak di sela kesibukannya memberikan motivasi dan pelatihan di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN.



Ia menilai, metode ini terbukti paling berhasil di dunia menjadikan anak autis meninggalkan dunia autisnya. Selain itu juga, My Hope memberikan berbagai macam jenis terapi, seperti, terapi perilaku (behaviour therapy), terapi sensori integrasi, brain gym, detoksifikasi, practical life, speech therapy, floor time therapy, terapi edukasi, dan juga mengajarkan ABK untuk dapat berbisnis, dengan adanya market day, setiap 3 bulan sekali.



“Berbekal ilmu psikologi dan keikhlasan, saya sentuh dan pijat anak-anak itu," kata mantan pramugari Garuda Indonesia itu. Ia juga menerapkan metode ABA (Apply Behaviour Analysist ) yang terukur dengan pengulangan 8 jam per hari selama empat tahun.



Dan kini, anak-anak itu sudah dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti makan sendiri, ke toilet sendiri. Master psikologi lulusan Universitas Persada Indonesa dan Y.A.I Jakarta ini, juga keluar masuk pelosok kampung di Aceh untuk memberikan konseling dan mengajar baca tulis.



“Apa yang saya temukan itu luar biasa, banyak anak dan pemuda-pemuda di Aceh menyimpan trauma dan dendam yang luar biasa karena menjadi korban konflik berkepanjangan. Bagaimana mereka bisa belajar dan berprestasi saat masih ada trauma di hati mereka," kata Poppy.



Ia juga miris, hasil ujian nasional anak-anak di Aceh berada di lima besar dari bawah. "Persoalan psikologi ini yang tidak disentuh oleh pemerintah dan NGO-NGO,” keluhnya.



Poppy mencoba menyembuhkan trauma anak-anak itu dengan ilmu ikhlas dan pendekatan secara psikologis. “Saya sadar kemampuan saya, baik waktu, tenaga, dan dana terbatas untuk melakukan itu semua. Saya bertekad, saya harus kaya, supaya bisa lebih banyak lagi membantu anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak korban konflik,” kata Poppy.



EVIETA FADJAR

