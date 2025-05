Potato Head Garage, Kongkow Ala Generasi 90-an

TEMPO.CO , Jakarta: Uptown Girl-nya Westlife menggema di Potato Head Garage, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Lagu yang pertama kali dinyanyikan Billy Joel pada 1983 itu membuat ratusan penonton di sana menjerit. “Oh my God, lagu ini!” kata Amanda, 25 tahun.



Dipandu disc jockey disko Panthera dari panggung yang dipenuhi chandelier serta tirai beludru merah, terbentuk koor dadakan mulai bagian bridge (pengantar sebelum refrain) lagu itu.“She'll say I'm not so tough, just because I'm in love with an uptown girl,” pekik Amanda dan teman-temannya, yang malam itu berbagi vodka Absolut seharga Rp 1,2 juta per botol.



Mengusung lagu 1980 dan 1990-an merupakan gawean baru Potato Head Garage. “Bisa dibilang, belum ada klub di Jakarta yang melakukan ini,” kata Deri Jindhar, petugas hubungan media Potato Head.



Sing It Back! Demikian mereka melabeli event itu. Klub yang beroperasi sejak 2012 di bekas Bengkel Night Park—tempat nongkrong nomor wahid bagi kawula muda Jakarta pada 1990-an—tersebut menggelarnya sebulan sekali. Menurut Deri, memutar musik 1980-1990an bisa menjadi pembeda dengan klub-klub lain yang memutar electronic dance music, yang semakin sering diputar di radio-radio.



“Kami sih menganggap acara ini seperti karaoke ramai-ramai,” ujar Deri. Pengelola menampilkan video berisi cuplikan adegan dansa gila-gilaan dari klip musik dekade silam, lengkap dengan lirik berikut jeda lagu. Jadi, semua bisa bernyanyi bersama. Hal itu sulit dilakukan saat ngibing dengan musik elektronik, yang tidak memberi “kaveling” bagi lirik.



Tentu tidak semua pengunjung hafal semua lagu di luar kepala. Sebagian malah mengernyitkan dahinya saat lagu diputar. “Elo tahu lagu ini enggak?” kata Amanda kepada Tempo saat mendengarkan sebuah lagu diputar. Sayangnya, hingga lagu itu selesai diputar, kami sama sekali tidak bisa menebak. Namun, saat Anak Sekolah dari Chrisye, Inikah Cinta dari ME, atau bahkan Quit Playing Games (With My Heart) dari Backstreet Boys dimainkan oleh DJ, Amanda dan kawan-kawannya kembali kompak bernyanyi.



Deri memaklumi banyaknya pengunjung yang kurang selaras dengan pilihan lagu mereka. "Hanya mereka yang besar di era 1980 dan 1990-an yang bisa menikmati musiknya,” kata dia. Dengan demikian, Potato Head Garage tidak diisi oleh remaja-remaja tanggung. “Saya ragu apakah anak-anak zaman sekarang bakal ngerti lagu yang diputar di acara itu.”



Yang membuat suasana semakin terasa jadul adalah lantai dansa yang menyala warna-warni ala diskotek 1980-an. Namun tidak semua pengunjung mau berjoget dalam alunan musik jadul itu. Sebagian memilih makan malam sambil melihat keramaian di sekitar mereka ataupun menyesap anggur. Potato Head punya wine cellar—rak penyimpan anggur—yang memanjang di sisi kiri dinding klub. “Isinya anggur dari berbagai penjuru dunia,” kata Deri.



Jika Anda malas berjoget dan hanya ingin numpang makan, Deri menyarankan menu steak. Mereka punya menu Wagyu Burger hingga David Blackmore Full Blood Wagyu Steak—yang disebut-sebut sebagai satu-satunya produsen daging wagyu murni di luar Jepang—asal Australia. Untuk minuman, ada baiknya Anda mencoba menu Mojito mereka. PTT Mojito karya mixologist mereka, Dre Masso asal London, merupakan menu unggulan.



Malam itu, lagu Wonderwall dari band Oasis menjadi penutup sesi karaoke nostalgia yang riuh di Potato Head Garage. Pada bagian refrain, DJ Disco Panthera sengaja menghilangkan liriknya. Walhasil, bergaung koor penonton, yang sebagian besar berwajah memerah akibat alkohol.“I said maybe, you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my wonderwall.”



Namun, bagi sebagian penggila aktivitas malam, pukul 2 dianggap masih terlalu sore. Seperti Amanda cs, yang malam itu belum puas menikmati guyuran alkohol dan dentuman musik meski sang DJ telah meninggalkan singgasananya. Mereka pun ngeluyur mencari klub lain di seputaran Sudirman.



SUBKHAN