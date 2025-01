Prada Buka Kafe di Singapura, Pertama di Asia Tenggara

Singapura adalah rumah bagi beberapa kafe dan restoran dari merek mewah, termasuk Gucci Osteria, dan Cafè Dior by Ladurèe. Selain kafe-kafe dari merek mewah, Singapura menawarkan pengunjung dunia gemerlap merek-merek mewah dan beberapa objek wisata paling ikonik di dunia, mulai dari Singapore Botanic Gardens, Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, Sentosa Island, dan Universal Studios Singapore.