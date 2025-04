Prediksi Tren Makeup 2018, Warna Alami Masih Digemari

TEMPO.CO, Jakarta - Tren makeup 2017 bernuansa natural dengan warna-warna nude dan cokelat. Di 2018, tren makeup natural diprediksi masih akan digemari. Hal ini dikemukakan oleh sejumlah makeup artist Tanah Air.



Penata rias Yoga Septa mengatakan tren makeup 2018 tidak lagi banyak memakai teknik contouring. Rias wajah akan terlihat lebih sederhana. “Dua tahun ini contouring is a must, tahun depan perlahan contouring ditinggalkan,” ujarnya dalam acara Makeup Artist Hunt bersama Make Over di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.



Selain contouring, lipstik matte, yang dua tahun ini juga sangat digemari, di 2018 akan beralih menjadi lipstik glossy. Sedangkan pilihan warna yang akan digemari adalah nuansa merah muda.



Hal senada juga dikemukakan oleh penata rias Dhirman Putra. Menurut Dhirman, warna-warna alami masih digemari, seperti lisptik warna coklat. “Orang tak ingin makeup menor, jadi trennya natural glam,” ujarnya.



Makeup artist lainnya, Philipe Karunia, menambahkan tren yang akan digemari di 2018 adalah makeup no makeup. Tampilan makeup ini sepertinya tidak sulit dilakukan, tapi justru membutuhkan usaha maksimal. “Tampilan ini fokus ke makeup yang flawless, sepertinya effortless tapi sebenarnya usaha banget,” ujarnya.



NIA PRATIWI



