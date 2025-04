Pria Dipaksa Berhubungan Intim? Begini Risikonya Kata Psikolog

TEMPO.CO, Jakarta -Sama halnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pria yang terdengar janggal, kasus pemaksaan hubungan intim oleh seorang wanita kepada pria juga terdengar aneh. Ah, masa sih ada pria merasa dipaksa dalam hal semacam itu? (Baca:Perut Selalu Lapar, Ini Tujuh Fakta Penyebabnya)



Psikolog klinis dewasa, Anna Margaretha Dauhan, mengatakan hal itu mungkin saja. Terlebih jika merujuk pada definisi pemerkosaan menurut WHO, yang artinya "penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda, bahkan jika dangkal, dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik". Atau juga rumusan dari Mahkamah kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998, yang menjelaskan pemerkosaan sebagai "invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif".



"Maka pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita kepada pria dalam dikategorikan sebagai pemerkosaan," ujar Anna.



Salah satu studi juga menunjukkan bahwa dalam kasus pemerkosaan pada pria, 6-15 persen diantaranya dilakukan oleh pelaku wanita (Coxell et al 2000). "Kendati demikian, ada negara yang menyatakan bahwa tindakan pemerkosaan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan," imbuhnya.(Baca:Air Berbau Kaporit, Amankah Bila Diminum?)



Anna menjelaskan lebih lanjut, sama halnya dengan pemerkosaan terhadap wanita, pemerkosaan kepada pria pun memberikan dampak negatif. Bahkan cukup besar.



"Salah satu studi menunjukkan bahwa sebagian besar korban menyalahkan diri sendiri karena membiarkan pemerkosaan terjadi atau karena gagal untuk mencegah hal tersebut terjadi," kata Anna sambil menjelaskan, pemerkosaan oleh wanita terhadap pria tidak melulu dalam konteks suami-istri.



Akibatnya, banyak korban pria yang kehilangan penghargaan pada diri sendiri (self respect). "Pada banyak kasus, pemerkosaan pada pria ini juga melibatkan perasaan marah, depresi, low self esteem, dan bahkan disfungsi seksual," pungkasnya.



