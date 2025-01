Proses Pemulihan Ibu Setelah Melahirkan 4-5 Tahun

GM Family Planning & Reproductive Health DKT Indonesia Aditya A. Putra menjelaskan, DKT Indonesia hadir untuk menginspirasi masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana. "Salah satu visi kami, yaitu let every child be wanted, di mana kami ingin menekankan bahwa setiap kelahiran itu seharusnya merupakan kelahiran yang diinginkan atau direncanakan secara matang," kata Aditya.



Baca: Ini Kesalahan Paling Umum saat Menghias Pohon Natal