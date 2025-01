Punya Masalah Kantung Mata, Coba Perawatan ala Dave Hendrik

Ia pun dianjurkan untuk melakukan perawatan untuk pengencangan atau HiFu serta vital volume filler. "Dengan filler, kantung mata saya diisi untuk mengoreksi kantung mata. Perawatan ini saya lakukan tiga kali, and I super love it," kata Dave ditemui di sela acara "The Gentlemen's Total Remake" di Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Senin 11 Desember 2017.