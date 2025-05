Pusat Dokumentasi Aceh Terima Wakaf Ribuan Buku Digital

TEMPO.CO, Banca Aceh - Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), yang pernah hancur akibat tsunami Aceh sepuluh tahun lalu, menerima wakaf ribuan buku dan manuskrip digital bertepatan dengan peringatan Hari Buku Sedunia yang jatuh pada Sabtu 25 April 2015. Buku-buku itu diwakafkan oleh Institut Peradaban Aceh (IPA), Bandar Publishing dan sejarawan Aceh, TA Sakti.



Ketua IPA Haekal Afifa mengatakan mereka mewakafkan 3.000 buku digital (e-book). Ada pula 25 kliping digital koran The New York Times tahun 1873, yang memuat pemberitaan perang Aceh melawan Belanda. Kliping itu menceritakan tentang dahsyatnya perang dan perlawanan dari warga Aceh terhadap prajurut Belanda.



Selain itu juga ada 17 reproduksi manuskip tentang Perang Aceh dari banyak dokumen lama yang dikumpulkan IPA. "Buku dan manuskrip yang kami wakafkan ke PDIA ini semuanya dalam bentuk digital," kata Haekal.



Menurut dia, aksi wakaf buku ini dapat menjadi gerakan sosial ke depannya. Selain untuk memperkaya PDIA kembali, kegiatan itu juga untuk mendorong generasi muda gemar membaca dan memahami sejarah.



Direktur Bandar Publishing Mukhlisuddin Illyas ikut mewakafkan 10 buku tentang Aceh yang dia terbitkan. Adapun TA Sakti mewakafkan beberapa buku karyanya kepada PDIA.



Direktur PDIA Zunaimar mengajak para generasi muda Aceh dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca dan gemar menulis. "Kliping koran The New York Times yang menulis tentang Aceh masa lalu dan dokumen lainnya tentu sangat berharga sebagai bahan pengetahuan,” ujarnya.



ADI WARSIDI