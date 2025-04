Putri Cindy Crawford Memulai Langkah Pertama di Catwalk

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah putri model papan atas Cindy Crawford, Kaia Gerber sudah kerap muncul di berbagai majalah mode. Dia kerap menjadi model untuk sampul majalah, bergaya untuk foto di halaman mode dengan berbagai tema, dan lain sebagainya. Namun satu yang belum dilakoni remaja 16 tahun ini adalah melangkah di atas catwalk saat fashion show. Baca: Cindy Crawford Buka 5 Rahasia Cantik di Usia 50



Di New York Fashion Week koleksi Spring Summer 2018 menjadi debut pertama Kaia Gerber melangkahkan kakinya di atas catwalk pada Kamis, 7 September 2017. Putri Cindy Crawford itu menjadi model untuk koleksi Calvin Klein. "Tak ada kata yang bisa menggambahkan betapa bahagianya perasaanku," tulis Kaia Gerber di akun Instagramnya.





Kaia Gerber saat tampil di New York Fashion Week Spring Summer 2018 membawakan koleksi Calvin Klein. Instagram



Debut Kaia Gerber ini tidak lepas dari pengaruhnya ibunya, Cindy Crawford yang menjadi model langganan Calvin Klein. Di era 90-an, Cindy Crawford selalu menjadi model untuk Calvin Klein bersama supermodel lainnya, seperti Christy Turlington dan Yasmin Le Bon. Sekarang, penampilan Kaia Gerber yang bergaya remaja Amerika ini membawa nuansa generasi baru bagi Calvin Klein.



Dalam fashion show Calvin Klein ini, Kaia Gerber yang baru mendapat SIM ini memakai blus sutra berwarna hitam putih dan celana kuning terang. Seperti dilansir dari Vogue, musim ini selain Kaia Gerber ada enam model lainnya yang juga menjadikan Calvin Klein sebagai debut runway pertamanya. Mereka adalah Arielle Murtagh, Elysa Gorczevski, Julia Covert, Line Kjaergaard, Remington Williams, dan Sofia Martynova.



Dengan memulai debut pertama di New York Fashion Week, Kaia Gerber bersiap untuk panggung-panggung yang lebih besar lainnya di masa mendatang. Sebelumnya, Kaia Gerber pernah menjadi model kampanye Marc Jacobs Beauty, model sampul majalah, dan membintangi film mode untuk Miu Miu. Semua ini tentu saja berkat bimbingan dari ibunya sang supermodel, Cindy Crawford.



NIA PRATIWI