TEMPO.CO, Jakarta - Supermodel Elle MacPherson membagi rahasianya tetap awet muda di usia yang sudah 52 tahun. Menurut wanita asal Australia itu, rahasianya adalah suplemen kesehatan yang didistribusikan lewat perusahaan miliknya, WelleCo, dan diberi nama Super Elixir Alkalizing Greens.



Kepada The New Potato, MacPherson mengaku mengonsumsi suplemen tersebut agar tubuhnya tetap fit, selain kebiasaannya banyak makan buah-buahan dan sayuran serta minum tiga liter air putih setiap hari.



"Saya sudah mencoba banyak suplemen tapi tidak ada yang cocok. Apapun yang saya lakukan, saya selalu merasa ada saja yang kurang sampai saya bertemu Simone Laubscher, Ph.D., seorang pakar suplemen. Menurutnya, ada satu faktor yang tak seimbang dalam hidup saya, yakni alkali di tubuh," ungkap MacPherson.



"Sebenarnya saya sudah mempelajari kalau alkali di tubuh dan pH yang netral berarti tubuh yang lebih sehat. Banyak orang percaya bahwa zat itu bisa melawan penyakit, mempercepat pembaruan sel, dan artinya juga anti penuaan," tambahnya lagi.



Pemilik julukan "The Body" itu menilai sarapan sebagai "makan besar yang sesungguhnya". Biasanya ia mengawali hari dengan menu buah, puding biji chia, bubur gandum, roti bakar dengan telur, kue almond, dan kopi espresso.



Untuk menu makan siang, MacPherson memilih ikan dan sayuran serta camilan susu kocok protein atau air lemon dengan bubuk cabai, buah, dan almond. Untuk makan malam, ia senang mengonsumsi salad sayuran dengan keju dari susu kambing dengan penutup sepotong coklat hitam.



Makanan yang ia hindari adalah yang berlemak dan karbohidrat kompleks. Tak heran di usianya yang sudah setengah baya, badannya tetap langsing dan tak kalah dengan mereka yang berumur 30 tahun lebih muda.



PIPIT