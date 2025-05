TEMPO.CO, Jakarta - Nyeri saat bercinta adalah hal yang umum setelah melahirkan. Hampir sembilan dari sepuluh wanita mengalami rasa sakit saat pertama kali mereka melakukan hubungan setelah melahirkan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perempuan yang telah melahirkan melalui operasi caesar dua kali lebih mungkin untuk mengalami hubungan yang menyakitkan.



"Hampir semua wanita mengalami rasa sakit saat pertama kali mereka berhubungan badan setelah melahirkan, terlebih jika mereka melakukan hubungan dalam enam minggu pertama atau enam bulan setelah melahirkan," kata Stephanie Brown, peneliti dari Murdoch Children Research Institute, 6 Februari 2015.



"Kedua, ada anggapan umum bahwa perempuan yang memilih operasi caesar cenderung mengalami kesulitan bercinta setelah melahirkan," ujarnya. "Itu ternyata tidak benar." Yang benar adalah mereka dua kali lebih mungkin untuk merasa sakit.



Hampir 75 persen wanita mengalami hubungan yang menyakitkan, yang dikenal sebagai dispareunia, dalam kehidupan mereka. Menurut American College of Obstetricians dan Gynecologists (ACOG), penyebabnya ada banyak sekali.



Brown dan timnya juga menemukan bahwa satu dari enam wanita dalam penelitian ini mengalami pelecehan oleh pasangan intimnya dalam waktu 12 bulan setelah melahirkan. Wanita-wanita ini memiliki risiko yang lebih besar dari bercinta yang menyakitkan dibandingkan dengan yang tidak mengalami pelecehan.



Studi ini dipublikasikan di International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Para peneliti menanyai lebih dari 1.200 wanita di enam rumah sakit di Australia. Hampir 28 persen wanita mengatakan telah mengalami hubungan intim yang menyakitkan sebelum kehamilan tersebut.



