Rata-rata Orang Menyimpan 13 Rahasia dalam Hidupnya

TEMPO.CO, Jakarta - Seterbuka apapun seseorang, biasanya dia masih menyimpan 13 rahasia dalam hidupnya. Demikian hasil sebuah penelitian dari Columbia Business School, New York, Amerika Serikat.



Baca: Jangan Cuma Mengelak Jika Diberi Label Pelakor



Dalam studi yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology itu, peneliti menganalisis lebih dari 13.000 rahasia milik orang-orang dalam 10 studi berbeda untuk menentukan 38 kategori rahasia paling umum.



Mereka kemudian bertanya pada para partisipan studi apakah menyimpan rahasia, baik itu perselingkuhan maupun rahasia finansialnya.



Peneliti menemukan, satu orang setidaknya menyimpan 13 rahasia, yang lima di antaranya tidak pernah ia beritahu pada orang lain. Rahasia yang paling umum disimpan antara lain hasrat cinta terlarang, perilaku seksual dan kebohongan.



Hasil studi juga menunjukkan bahwa menyimpan rahasia merupakan pengalaman pribadi dan saat seseorang memikirkan rahasianya, maka dia seolah-olah terbebani secara fisik.



"Kami sebenarnya tidak menemukan banyak situasi dimana kita harus menyembunyikan rahasia. Setiap saat rahasia akan menghampiri pikiran kita, dan mengganggu pemikiran kita," kata Michael Slepian, seorang profesor di Columbia Business School, seperti dilansir Indian Express.



Penelitian sebelumnya pernah menemukan bahwa ketika orang-orang sibuk dengan rahasia mereka, mereka bahkan menilai sebuah bukit menjadi lebih curam dan jarak tempuh menuju ke sana lebih jauh.



ANTARA