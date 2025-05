Rayakan Ulang Tahun, Mal Ini Gelar Acara Spektakuler

TEMPO.CO, Jakarta - Ada kejutan menarik yang ditawarkan Lippo Mall Kemang. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-3, mal ini menyelenggarakan tiga acara di tiga venue Lippo Mall Kemang selama tiga hari berturut-turut. Acara ini akan berlangsung mulai 25 hingga September 2015 ini memiliki tema 3 Years of Splendour.



"Selama 3 tahun kami melayani pengunjung eksklusif kami, 3 event spektakuler, " ungkap Anderson Chong, Mall Director Lippo Mall Kemang. Dia melanjutkan acara ini sebagai bentuk apresiasi untuk para pengunjungnya.



Acara ini akan diramaikan oleh Aerial Silks, didatangkan langsung dari Inggris, yang akan menampilkan atraksi melayang di udara yang dikemas dalam koteografi yang indah, cantik, dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Aerial Silks akan hadir di Avenue of the Star pada 25-27 September pukul 16.00, 17.00, dan 18.30 WIB.



Sementara itu, bertempat di atrium lantai ground Lippo Mall, pengunjung akan dimanjakkan dengan aksi fashion concert yang akan dimeriahkan oleh Rossa sekaligus fashion show dari perancang busana Ivan Gunawan dan Tri Handoko yang akan diselenggarakan pada 25 September pukul 19.00.



Fashion Concert juga masih diselenggarakan pada 26-27 September yang masing-masing akan dihibur oleh AMPM, 5Romeo, Alika serta Teeneblle.



Tak hanya aksi Aerial Silks dan fashion concert, acara ini juga akan dimeriahkan oleh pameran The World of Splendour Art. Acara ini menampilkan art exhibition, art & cart workshop dan children & youth workshop and competition. Acara ini akan dimulai pukul 11.00-22.00 di koridor lantai 2.



DINI TEJA