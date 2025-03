Rekomendasi Menu Buka Puasa Hotel Berbintang di Solo

TEMPO.CO, Solo - Menyambut Ramadan 2025, hotel-hotel berbintang di Kota Solo, Jawa Tengah menawarkan beragam menu buka puasa yang menggugah selera, dengan berbagai konsep dan tema yang beragam. Tak hanya bertema hidangan nusantara, juga terdapat pilihan kuliner khas Timur Tengah, Moroko hingga Peranakan.

Nah, bagi Anda yang dalam bulan Ramadan ini ingin bukber alias buka puasa bersama dengan keluarga, kolega, maupun para sahabat di hotel berbintang di Solo, beberapa rekomendasi ini mungkin bisa menjadi pilihan:

1. Morocco Iftar di Solo Paragon Hotel & Residences.

Solo Paragon Hotel & Residences menawarkan paket buka puasa bertajuk "Morocco Iftar", yang akan diselenggarakan mulai tanggal 1-30 Maret 2025, pukul 17.00 hingga 21.00 WIB di The Coral Restaurant, Solo Paragon Hotel & Residences.

Paket ini menawarkan sajian istimewa dengan beragam menu prasmanan, jajanan tradisional, takjil, dan tempat untuk berfoto bernuansa Ramadan. Dengan menu yang berbeda setiap harinya, tamu dapat menikmati beragam pilihan menu, mulai dari salad, menu utama, gerobak soto, gerobak gorengan, gerobak bubur, gerobak es, gerobak takjil, minuman segar dan aneka kolak, hingga berbagai pilihan masakan Morocco.

Seorang juru masak melayani pengunjung saat peluncuran paket buka puasa bertajuk "Morocco Iftar" yang ditawarkan oleh Solo Paragon Hotel & Residences selama bulan Ramadan 2025, Kamis, 27 Februari 2025. TEMPO/Septhia Ryanthie

Harga paket buka puasa Morocco Iftar Rp 150.000 nett/orang, dengan penawaran harga early bird Rp 130.000 nett/orang bagi tamu yang memesan sebelum tanggal 6 Maret 2025. Untuk anak-anak di bawah usia 4 tahun dapat menikmati secara gratis, dan untuk anak yang berusia 4-7 tahun dikenakan harga sebesar Rp 75.000 nett/orang, sedangkan anak di atas usia 8 tahun dikenakan harga normal.

"Kami juga menawarkan promo spesial selama bulan puasa, beli 10 Morocco Iftar, akan mendapatkan 1 Morocco Iftar secara gratis. Dan tamu berkesempatan memenangkan Doorprize setiap harinya." ujar Mahadewi Lourdes selaku Marketing Communication Solo Paragon Hotel & Residences saat ditemui, Kamis, 27 Februari 2025.

Seorang waiter menyiapkan hidangan minuman untuk menu buka puasa saat peluncuran paket buka puasa bertajuk "Morocco Iftar" yang ditawarkan oleh Solo Paragon Hotel & Residences selama bulan Ramadan 2025, Kamis, 27 Februari 2025. TEMPO/Septhia Ryanthie

2. Ramadan Festive Fave di Hotel Fave Solo

Hotel Fave Solo (Feve Manahan Solo dan Fave Solo Baru Sukoharjo) menghadirkan Ramadan Festive Fave yang menawarkan menu khas dari berbagai daerah, mulai dari takjil tradisional, hidangan utama Nusantara, hingga sentuhan internasional seperti Turkey Coffee, Biryani Rice, dan Mandhi Rice.

"Menu-menu tersebut menjadi menu unggulan kami selama Ramadan," ujar Executive Chef Hotel Fave Solo, Aris Sasongko ketika ditemui, Rabu, 26 Februari 2025.

Hotel Fave Solo menawarkan paket buka puasa seharga Rp 85.000 per pax, dengan konsep all you can eat yang menyajikan menu berbeda setiap harinya. Paket ini tersedia setiap hari selama bulan Ramadan, mulai pukul 17.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Selain paket berbuka puasa, Hotel Fave Solo juga menghadirkan paket menginap spesial Ramadan. Untuk paket menginap tanpa sahur/sarapan dibanderol dengan harga Rp 313.000 per malam sedangkan untuk paket menginap yang termasuk dengan sahur/sarapan dan paket buka puasa untuk 2 orang dibanderol dengan harga Rp.495.000 per malam. Paket ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2025-25 Maret 2025.

Seorang juru masak sedang mempersiapkan salah satu menu untuk sajian berbuka puasa di Hotel Fave Solo, Rabu, 26 Februari 2025. Hotel itu menawarkan beragam menu untuk berbuka puasa bertajuk Ramadan Festive Fave yang menawarkan menu khas dari berbagai daerah, mulai dari takjil tradisional, hidangan utama Nusantara, hingga sentuhan internasional seperti Turkey Coffee, Biryani Rice, dan Mandhi Rice. Foto: Dokumentasi Hotel Fave Solo.

Bagi yang ingin mengadakan acara buka puasa bersama secara privat, Hotel Fave Solo menyediakan Paket Private Ramadan Festive Fave dengan harga Rp 100.000 per orang, dengan minimal pemesanan 30 orang. Paket ini sudah termasuk penggunaan meeting room selama 3 jam, standar sound system, dan paket buka puasa all you can eat yang lengkap.

Selain itu, Hotel Fave Solo juga menghadirkan Paket Halal Bihalal dengan harga Rp 110.000 per orang, dengan minimal pemesanan 25 orang. Paket ini berlaku dari 1 April 2025-30 April 2025 dan menghadirkan menu khas, yaitu ketupat opor.

3. Signature Ramadhan #3 di Hotel Swiss-Bel Solo.

Hotel Swiss-Bel Solo menghadirkan Signature Ramadan #3 yang menawarkan pengalaman berbuka puasa dengan pemandangan terbaik Masjid Raya Sheikh Zayed.

Berlokasi di Swiss-Kitchen, Signature Ramadaan menghadirkan total lebih dari 500 menu dengan rotasi selama 7 (tujuh) kali sehingga pengalaman menikmati hidangan buka puasa tentunya akan berbeda setiap hari. Mulai dari menu Arabic seperti nasi kabsa, beef kofta, Um Ali, serta berbagai stall yang menjadi daya tarik setiap tahunnya seperti sei sapi, kambing guling dan pasta.

Pengalaman buka puasa ini dapat dinikmati dengan harga Rp 198.000 per orang dengan promo beli 10 gratis 2. Mengusung konsep all you can eat, para tamu juga akan dimanjakan dengan hidangan pembuka es degan jelly.

"Tidak hanya menghadirkan hidangan istimewa, namun juga menampilkan hiburan live music serta kesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize menarik." Ujar Elwas Suwarno selaku General Manager Hotel Swiss-Bel Solo.

Sajian minuman teh tarik menjadi salah satu bagian dari menu berbuka puasa bulan Ramadan 2025 yang ditawarkan di Hotel Alila Solo. Hotel tersebut menawarkan berbagai kuliner dengan mengusung tema Kampung Peranakan. Foto: Dokumentasi Hotel Alila Solo.

4. Kuliner Kampung Peranakan di Hotel Alila Solo.

Hotel Alila Solo kembali menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang istimewa dengan tema "Kampung Peranakan" yang bertempat di Lifestyle Area, Ground Floor, mulai 1-29 Maret 2025, serta di Agra Magical Ramadan Nights yang berada di lantai 29, Alila Solo Hotel mulai 1 Maret-6 April 2025.

Konsep itu diangkat untuk memperkenalkan dan merayakan kekayaan budaya serta kuliner khas Peranakan yang merupakan perpaduan akulturasi Tionghoa, Melayu, Arab, India, dan Indonesia.

"Beberapa menu unggulan yang akan kami sajikan adalah Nasi Kandar, sajian nasi dengan "kuah banjir" yang kaya akan rempah-rempah. Kemudian hidangan manis yang unik kami sajikan adalah Ais ABC. Sajian menyegarkan dengan kombinasi es serut, jagung manis, cincau, dan kental manis," ungkap Didi Sarwono selaku Executive Chef Alila Solo.

Beragam pilihan menu khas Peranakan lainnya akan hadir dalam Ramadan Lifestyle ini, mulai dari Nasi Kebuli, Mie Bebek, Nyonya Laksa, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pop-up section yang menyajikan atraksi pembuatan Kopitiam secara langsung dan penampilan live music setiap harinya yang menambah semarak berbuka puas di Ramadan Lifestyle. Dengan harga Rp 188.000++ per orang untuk periode 1-9 Maret 2025 dan Rp 200.000++ per orang untuk periode 10-29 Maret 2025.

Hotel tertinggi di Kota solo ini juga menambah keseruan dalam Ramadan Lifestyle dengan promo menarik Buy 10 Get 12 serta kesempatan untuk memenangkan hadiah menginap di Park Hyatt Jakarta.

Berbeda dengan suasana berbuka puasa di Ramadan Lifestyle, Agra Magical Ramadan Nights, menghadiran suasana berbuka puasa menjadi lebih berkesan dan eksklusif. Berlokasi di Agra Rooftop, Lantai 29, Alila Solo Hotel, Agra Magical Ramadan Nights menawarkan pengalaman berbuka puasa dengan view pemandangan kota yang istimewa diiringi dengan penampilan live music.

Juga tersaji air zamzam sebagai Welcome Drink untuk melengkapi pengalaman berbuka puasa di Rooftop tertinggi di Kota Solo. Melalui perpaduan antara set menu dengan buffet yang menyajikan hidangan otentik Kampung Peranakan,

Agra Magical Ramadan Nights dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp 198.000++ per orang untuk periode 1-9 Maret 2025 dan 1-6 April 2025 serta Rp 228.000++ per orang untuk periode 10-31 Maret 2025. Selain itu, terdapat promo Buy 8 Get 10 yang semakin melengkapi momen berbuka puasa di Agra Rooftop.