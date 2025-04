Rendang dan Gulai Masuk 10 Masakan Rebus Terenak Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Rendang dan gulai masuk dalan daftar 100 Best Stews in The Wolrd atau 100 Masakan Rebus terbaik di dunia versi TasteAtlas untuk April 2025. TasteAtlas, platform ensiklopedia kuliner tentang makanan tradisional di seluruh dunia, mengumumkan peringkat tersebut di media sosialnya.