TEMPO.CO, Jakarta - Sekarang banyak sekali produk yang mengklaim mampu mencegah penuaan. Dalam kategori anti-aging, Anda bisa menemukan produk yang mengandung retinol dan retinoid. Tapi apakah retinol dan retinoid itu betul-betul ampuh?



Biba de Souse, seorang aesthetician yang tinggal di Beverly Hills dan berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri skin care, mengatakan vitamin adalah nutrien yang penting. Fungsi vitamin sebagai co-enzim dan enzim dapat mengaktivasi reaksi kimia yang secara kontinu ada di tubuh kita. Vitamin A, C, dan E adalah vitamin yang baik untuk kulit. Retinol adalah salah satu bentuk vitamin A. “Bila teroksidasi, akan berubah menjadi retinoic acid,” katanya.



Ahli dermatologi di New York yang juga pemilik dari blog Tea with MD, Dr. Joyce Park, mengatakan retinol adalah bentuk vitamin A yang dapat terserap cepat di kulit. Sedangkan retinoid lebih kuat dan butuh “pengenalan” bertahap jika dipakai untuk kulit dan berpotensi menimbulkan iritasi. Beberapa produk yang mengandung retinoid hanya dapat dibeli jika diresepkan dokter.



Pemakaian retinoid pada daerah tertentu dapat memformasi kolagen dan meningkatkan ketebalan epidermal, yang baik untuk mencegah kerutan, noda, dan kulit kasar. Retinol harus diubah menjadi retinoic acid agar berfungsi maksimal. Tubuh kita dapat mengubah ini secara alami, tapi memang butuh waktu.



Retinoid kini tersedia dalam bentuk retinoic acid, yang hasilnya bisa langsung terasa. Retinol memang butuh waktu lama untuk dapat terasa hasilnya, tapi bahan ini lebih lembut di kulit Anda.



Krim dan gel yang mengandung retinol atau retinoid dapat memperlambat proses penuaan, seperti memudarkan garis halus, menghaluskan kulit, membantu pengelupasan sel kulit mati (yang dapat membasmi jerawat), dan menghidrasi kulit. Pemakaian rutin dalam jumlah sedikit di wajah setiap malam bermanfaat untuk mencegah penuaan. Dermatologis juga meresepkan retinol untuk melawan jerawat pada remaja dan orang dewasa karena mampu mempercepat pergantian sel kulit.



