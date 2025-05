Review Dolce Gusto Oblo, Mesin Kopi Terbaru Nescafe

TEMPO.CO, Jakarta - Nescafe merilis mesin kopi terbaru mereka, Dolce Gusto Oblo, Selasa, 26 April 2016. "Kelahiran saudara baru di keluarga Dolce Gusto ini hampir bersamaan dengan 150 tahun Nestle," ujar Irmawati Praharsi, manajer pemasaran Nescafe Dolce Gusto, saat peluncuran di Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan.



Bersama sejumlah media lain, Tempo menjajal mesin kopi kapsul seharga Rp 1,7 juta itu. Ada perbedaan mendasar di Oblo, yaitu sistem penuangan manual. Empat saudara tua mereka, semuanya menggunakan pengatur keluaran otomatis. Kita tinggal menyesuaikan tanda garis di mesin dengan yang tertera di kapsul untuk mendapatkan takaran kopi yang pas. Nah, tanda garis itu yang dihilangkan Dolce Gusto seri terbaru ini. "Benar-benar sesuka kita. Pakai feeling," ujar Irma.



Muhammad Aga, barista dari Coffee Smith di Duren Tiga Jakarta Selatan, menyukai fitur ini. "Karena setiap orang punya selera kopi berbeda," ujarnya. Jawara latte art mengatakan, biasanya, orang membutuhkan kopi yang kuat sebagai "pembuat melek" di pagi hari dan kopi yang ringan di sore hari. "Tinggal gunakan ekstraksi panjang untuk kopi strong dan ekstraksi pendek untuk kopi light."



Namun, feeling peracik kopi seperti Aga tidak dimiliki banyak orang. Tempo menjajal membuat kopi moka di Dolce Gusto Oblo berdasarkan perasaan dan hasilnya hambar. Nyaris tidak ada rasa. Padahal, hampir setiap hari saya menggunakan mesin kopi yang sama--generasi pendahulunya--di rumah sejak dua tahun lalu. Isi cangkir saya baru berasa enak pada percobaan ketiga, dengan bantuan aba-aba setop dari seorang barista pendamping.



Menggunakan Dolce Gusto Oblo butuh kesabaran, plus kerelaan membuang sederet kapsul--harganya Rp 7000-an per unit dan bisa berlipat di jenis minuman yang pakai susu, termasuk Milo dan cappuccino. Membandingkan Oblo dengan saudara tuanya seperti mengendarai mobil manual dan matic.



Mungkin ketiadaan fitur setop otomatis itu yang membuat harga Oblo ekonomis, Rp 1,7 juta per unit. Bandingkan dengan seri sebelumnya, Drop, yang lebih dari Rp 2,9 juta. Irma optimistis Oblo bisa mendongkrak penjualan rangkaian Dolce Gusto. Sejak hadir di Indonesia tiga tahun lalu, dia melanjutkan, mesin kopi kapsul ini telah terdapat di satu persen rumah tangga di Jakarta. "Rata-rata konsumen menghabiskan satu boks kapsul per bulan," kata dia kepada Tempo.



REZA MAULANA