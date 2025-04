TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian di Inggris mengungkapkan seorang ibu hanya memiliki waktu me time sekitar 17 menit dalam sehari. Dalam 24 jam, setiap ibu begitu sibuk mengurus keluarga sehingga kadang-kadang mereka merasa lelah dan marah.



Padahal seorang ibu berperan penting dalam memberikan pengaruh mood kepada keluarga. Suasana hati ibu yang baik dapat mempengaruhi semangat keluarga, begitu juga sebaliknya.



Lalu bagaimana agar seorang ibu tidak kelelahan hingga mengalami stres ketika harus terus-menerus mengurusi tetek bengek urusan keluarga?



Pertama, mintalah bantuan. Tidak ada salahnya meminta bantuan suami untuk membantu membeli beberapa keperluan rumah tangga di supermarket terdekat, sementara Anda memasak dan mencuci baju di rumah.



Jangan marah-marah ketika Anda komplain kepada suami. Perhatikan nada bicara karena tidak akan ada yang mau mendekat bila Anda tidak mengutarakannya dengan baik.



Buatlah daftar tanggung jawab yang harus diselesaikan setiap anggota keluarga sehingga pekerjaan Anda jauh lebih mudah. Selain itu, cara tersebut dapat melatih disiplin setiap anggota keluarga.



Kedua, biarkan mereka dengan pikirannya. Anda tidak bisa memuaskan semua orang, bukan? Berpikirlah apa yang sekiranya bisa membuat Anda menjadi manusia, orang tua, dan pasangan yang bahagia.



Anda akan menyadari bahwa harapan orang lain tidak lagi penting. Tidak banyak yang bisa Anda lakukan untuk membentuk opini orang lain. Lebih baik, Anda berfokus terhadap perkara apa yang terbaik untuk keluarga.



Ketiga, temukan kegiatan yang Anda senangi. Tentukan waktu beberapa menit atau beberapa jam untuk menghabiskan beberapa bab buku atau menonton drama kesenangan Anda ketika anak Anda melakukan rutinitas bermain atau tidur siang.



Pertahankan me time Anda. Belajar dari tutorial makeup dari YouTube ketika suami menjaga anak-anak mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan me time Anda. Dengan begitu, Anda akan terasa lebih relaks tanpa merasa khawatir dengan suami atau anak Anda.



Buatlah hidup Anda menjadi lebih mudah sehingga bisa terhindar dari stres dan mendapatkan ruang lebih banyak untuk menentukan kegiatan yang bisa meregenerasi mood Anda.



BISNIS.COM