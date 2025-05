TEMPO.CO, Jakarta - Supaya wajah Anda terlihat segar dalam seketika, coba aplikasikan saja blush on atau perona pipi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda ikuti untuk dapat tampil segar merona.



1. Anda bisa memilih blush on berwarna pink yang cocok dengan hampir semua jenis kulit. Namun jika kulit Anda cenderung kecokelatan, pilih warna pink dengan campuran warna peach.



2. Untuk pemilik kulit berminyak, sebaiknya pilih blush on bentuk compact atau yang mengandung mineral. Pastikan juga blush on yang Anda pakai bersifat bebas minyak, agar tidak menambah produksi minyak pada wajah. Sementara untuk Anda yang punya kulit kering, blush on dalam bentuk krim akan lebih cocok dan melekat sempurna pada kulit.



3. Cobalah tersenyum saat Anda menyapukan blush on. Bagian pipi yang menonjol adalah bagian apel pipi, sapukan dari bagian tersebut hingga mendekati bagian telinga. Cara ini akan memberikan aksen segar pada pipi Anda.



