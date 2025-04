Selain Kaesang, Berikut 5 Vlog Lain yang Banjir Perhatian

TEMPO.CO, Jakarta -Tak pelak vlog milik Kaesang Pangarep kini makin banyak ditonton orang setelah ia diadukan ke polisi.

Banyak materi vlog Kaesang memang menggelitik perhatian netizen.

Selain Vlog Kaesang, di YouTube ada beberapa vlogger lain yang juga menarik perhatian banyak pemirsa. Apa yang sebenarnya membuat beberapa vlogger lebih tenar dibanding vlogger lain? Apakah konten yang ditawarkan atau hal lain?



#1 Nigahiga

Di posisi pertama, vlogger yang paling populer di kanal YouTube adalah Nigahiga. Vlogger bernama Ryan Higa ini merupakan komedian keturunan Amerika – Jepang yang berdomisili di Hawaii. Bulan lalu, kanal YouTube Ryan diikuti oleh sedikitnya 2 juta orang pengguna. Wow, sungguh angka yang fantastis!



Vlog yang ditawarkan oleh Ryan pun beragam, mulai dari tren-tren yang tengah naik daun saat ini, humor-humor lucu, pembahasan video musik yang paling banya dtonton di YouTube hingga ocehan tidak jelas yang justru mengundang gelak tawa banyak penonton.



Kelebihan lain yang rasanya sulit Anda jumpai di kanal-kana vlog lain ialah kemampuan Ryan untuk membuat hal yang sedang tren menjadi bahan lelucon. Dengan gaya penyampaian yang sangat santai, semua orang merasa terhubung dengan Ryan melalui vlog-vlog nya. Vlog Ryan berjudul Off The Pill – Farts hingga saat ini telah ditonton lebih dari 4,5 juta pengguna YouTube. Off the Pill sendiri merupakan video berseri yang sengaja dibuat oleh Ryan selama dirinya menjalani pengobatan ADHD. Video berseri tersebut berhasil merebut hati para penonton dengan tingkah laku Ryan yang lucu tanpa dibuat-buat.



#Fred’s Channel

Fred Figglehorn merupakan karakter fiktif yang diperankan oleh vlogger bernama Lucas Cruikshank. Fred merupakan seorang anak laki-laki berusia enam tahun yang memiliki masalah dengan emosinya. Melalui karakter Fred, Lucas mencoba menawarkan vlog dengan konten-konten yang biasa dihadapi oleh para remaja, mulai dari orang tua, sekolah, pacar, berkencan dan masih banyak lagi konten menarik yang terkadang disampaikan dengan bahasa vulgar.

Kanal YouTube milik Lucas diikuti oleh 1,6 juta pengguna YouTube. Yang membuat banyak orang menyukai kanal YouTube Lucas ialah suara khas Fred yang terdengar seperti tupai serta kualitas gambar yang luar biasa jernih. Menurut banyak pengikut setianya, apa yang disampaikan oleh Lucas melalui vlognya sangat relevan dengan kehidupan para remaja saat ini.



#Smosh

Di posisi ketiga, Anthony Padilla dan Ian Hecox yang tergabung dalam Smosh berusaha menghibur 1,4 juta pengikut setia kanalnya dengan parodi-parodi film ternama, seperti Twilight, Lord of the Rings, Kung Fu Panda dan masih banyak lagi. Sebelum terkenal sebagai vlogger, baik Anthony maupun Ian dikenal melalui video berseri yang menampilkan adegan lip-sync lagu kartun terkenal, mulai dari Mortal Kombat hingga Pokemon. Sejak saat itu, keduanya memutuskan untuk menjadi tim comedian profesional yang siap membuat penontonnya terpingkal-pingkal karena konten-konten lucu yang dibawakan.



#Shane Dawson

Tidak jauh berbeda dengan Nigahiga, Shane menampilkan banyak karakter dalam vlog yang diunggah olehnya. Yang membedakan Shane dengan ketiga vlogger di atas adalah cara penyampaiannya. Shane masih menggunakan cara tradisional, yakni duduk santai di depan kamera dan mengungkapkan apa yang dirasakan oleh dirinya.

Melalui ShaneDawsonTV, Anda dapat bergabung dengan 1,4 juta pengikut setia Shane untuk menikmati video menarik, mulai dari selebriti, lagu, film, acara televisi dan tren saat ini yang diunggah setiap hari Sabtu.



#Equal Three

Di posisi terakhir ada RayWilliamJohnson yang viral berkat video Equal Three (=3). Ray senantiasa mengunggah vlognya setiap hari Senin dan Kamis. Vlog yang dibuat oleh Ryan tergolong brilian, sebab selalu berhasil menyampaikan apa yang dicari oleh pengguna YouTube saat ini – video terbaik yang tengah naik daun.

Kaesang dan banyak vloggger lain kian banyak memberi alternatif tontonan di dunia maya dengan kreatifitas mereka.



ADWEEK | ESKANISA RAMADIANI