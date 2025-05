Selebriti Ini Punya Hobi Unik: Makan Sambal Petai di Warteg

material-symbols:fullscreen Perbesar

Artis Hamish Daud berbincang dengan sejumlah penggemarnya, saat menghadiri pemutaran perdana film terbarunya Love You...Love You Not... Film bergenre romantic comedy produksi MVP Pictures, tersebut mengadaptasi film Thailand yang berjudul I Fine, Thank Yo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini